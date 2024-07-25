Возле завода Tesla в Германии обезвредили 250-килограммовую бомбу
- 25.07.2024, 3:59
Это уже вторая бомба, которую нашли и взорвали в лесополосе вблизи завода.
Саперы в среду, 24 июля, успешно взорвали бомбу времен Второй мировой войны, случайно обнаруженную возле завода производителя автомобилей Tesla в немецком Грюнхайде.
Об этом пишет Tagesschau.
Бомбу обнаружили возле территории завода Tesla утром накануне, 23 июля. Территорию в радиусе одного километра вокруг нее огородили, включая место переработки отходов и логистические зоны Tesla.
Людей вблизи места эвакуировали. Среди них были и протестующие против расширения Tesla, которые несколько месяцев назад обустроили там лагерь.
Бомбу обезвредили в среду около 12:19 по местному времени – несколько раньше, чем планировалось. После этого ограничения в километровой зоне сняли, возобновили движение железнодорожного транспорта поблизости, а также работу завода Tesla.
Как отмечает Tagesschau, это уже вторая 250-килограммовая бомба, которую нашли и взорвали в лесополосе вблизи завода Tesla за последнее время.