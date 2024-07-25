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Танковая мясорубка: ВСУ разбили крупнейшую колонну РФ под Курахово

  • 25.07.2024, 7:34
  • 3,102
Танковая мясорубка: ВСУ разбили крупнейшую колонну РФ под Курахово

В бой шли 57 вражеских бронемашин.

Войска РФ бросили в атаку колонны бронемашин, стаю мотоциклов и 200 десантников. Враг пытался прорваться на Кураховском направлении, но его остановили бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) ВСУ, которые держат оборону в юго-западной части Донецкой области. О ходе одной из крупнейших бронеатак россиян бойцы бригады рассказали на странице Facebook.

Сообщение бойцов появилось в сети вечером 24 июля. Указывается, что Таврическая бригада отбила самую большую попытку россиян прорваться на Кураховском направлении. В бой пошли 57 бронемашин, из них 11 танков, 45 бронемашин, одна машина поддержки танков «Терминатор». Этому массиву техники помогали «гонщики» на 12 мотоциклах и 200 российских десантников, рассказали украинские военные. Россияне начали атаку утром и двинулись сразу с нескольких направлений. Сначала их останавливали на дальних подступах артиллерией и минами, затем в ход пошли FPV-дроны. В какой-то момент штурм захлебнулся: бронемашины остановились, а десантники рассыпались по укрытиям в лесопосадках. Однако их и там находили операторы беспилотников, подытожили украинцы.

«В итоге боя наши десантники подбили 6 танков и 7 ББМ с пехотой. Сожгли все 12 мотобайков. Россияне понесли огромные потери в живой силе: 40 россиян — уничтожено, еще 37 — ранены», — говорится в заметке 79 ОДШБр.

На видео с места событий можно увидеть, как напрямик по полям двигались колонны российских танков. В одной из них можно насчитать сразу пять машин, свидетельствуют кадры боя.

Какие-то из них подрывались на минах, какие-то — взрывались после ударов противотанкового оружия, некоторые — от сбросов FPV-дронов.

На онлайн-карте боевых действий DeepState можно увидеть, что линия фронта под Угледаром меняется на северном фланге. Расстояние от линии боев до Курахово — около 12 км.

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 24 июля рассказали о ситуации на востоке. Указывается, что в течение суток горячее всего было именно под Курахово: россияне атаковали 29 раз.

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