Российский Курск массово атаковали беспилотники 25.07.2024, 7:38

1,838

Появилась паническая реакция Минобороны РФ.

Вечером 24 июля ударные БПЛА атаковали российский Курск и Курскую область. Об этом у себя в Telegram сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«В небе над Курской областью работает ПВО. Отойдите от окон! Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал он.

Позже Смирнов заявил, что над Медвенским районом силами ПВО сбит якобы украинский беспилотник самолетного типа. Уже в 23:31 по минскому времени он написал о 12 сбитых дронах.

В 00:24 Смирнов сообщил о еще 4-х якобы сбитых беспилотниках.

«Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом», — также сообщил чиновник.

Реакция Минобороны России

В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы начала атаку на территорию РФ.

«Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области», — заявили в Минобороны страны-агрессора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com