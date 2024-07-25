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Российский Курск массово атаковали беспилотники

  • 25.07.2024, 7:38
  • 1,838
Российский Курск массово атаковали беспилотники

Появилась паническая реакция Минобороны РФ.

Вечером 24 июля ударные БПЛА атаковали российский Курск и Курскую область. Об этом у себя в Telegram сообщил исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«В небе над Курской областью работает ПВО. Отойдите от окон! Приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред», — написал он.

Позже Смирнов заявил, что над Медвенским районом силами ПВО сбит якобы украинский беспилотник самолетного типа. Уже в 23:31 по минскому времени он написал о 12 сбитых дронах.

В 00:24 Смирнов сообщил о еще 4-х якобы сбитых беспилотниках.

«Сегодня в поселке Юбилейный Курского района из-за падения обломков загорелся частный жилой дом», — также сообщил чиновник.

Реакция Минобороны России

В Минобороны РФ заявили, что Украина якобы начала атаку на территорию РФ.

«Дежурными средствами ПВО 18 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области», — заявили в Минобороны страны-агрессора.

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