Войска РФ вошли в Харьковскую область с другой стороны и продвинулась 25.07.2024, 7:49

1,504

Опубликована карта.

Вооруженные силы Российской Федерации совершили ограниченный трансграничный рейд на севере Харьковской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 июля.

«24 июля российские силы осуществили ограниченную трансграничную атаку на северо-запад от города Харькова», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали возле Сотницкого Казачка на границе с Белгородской областью, однако в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что россияне заняли позиции в населенном пункте после рейда. Также аналитики считают, что ВС РФ не имеют длительного присутствия в поселке.

Кроме этого, российские военные продвинулись на северо-западе на Харьковщине. Согласно геолокационным кадрам от 23 июля, оккупанты имели успех на западе от улицы Полевая в Глубоком. По информации российских источников, оккупанты якобы захватить «все или почти все» Глубокое, несмотря на украинские контратаки. Аналитики отметили, что это «в целом согласуется с доказательствами продвижения россиян к улице Полевая».

В ISW сообщили, что в течение 23 и 24 июля позиционные бои продолжались под Глубоким, Волчанском, Тихим, Старицей. Российский военкор утверждал, что Силы обороны контратакуют под Старицей, а в Волчанске якобы идут бои из стрелкового оружия вблизи многоэтажек.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com