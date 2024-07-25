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Войска РФ вошли в Харьковскую область с другой стороны и продвинулась

  • 25.07.2024, 7:49
  • 1,504
Войска РФ вошли в Харьковскую область с другой стороны и продвинулась

Опубликована карта.

Вооруженные силы Российской Федерации совершили ограниченный трансграничный рейд на севере Харьковской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 июля.

«24 июля российские силы осуществили ограниченную трансграничную атаку на северо-запад от города Харькова», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты атаковали возле Сотницкого Казачка на границе с Белгородской областью, однако в ISW не наблюдали визуальных доказательств того, что россияне заняли позиции в населенном пункте после рейда. Также аналитики считают, что ВС РФ не имеют длительного присутствия в поселке.

Кроме этого, российские военные продвинулись на северо-западе на Харьковщине. Согласно геолокационным кадрам от 23 июля, оккупанты имели успех на западе от улицы Полевая в Глубоком. По информации российских источников, оккупанты якобы захватить «все или почти все» Глубокое, несмотря на украинские контратаки. Аналитики отметили, что это «в целом согласуется с доказательствами продвижения россиян к улице Полевая».

В ISW сообщили, что в течение 23 и 24 июля позиционные бои продолжались под Глубоким, Волчанском, Тихим, Старицей. Российский военкор утверждал, что Силы обороны контратакуют под Старицей, а в Волчанске якобы идут бои из стрелкового оружия вблизи многоэтажек.

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