Готовится ликвидация Путина и переворот? 7 25.07.2024, 8:15

14,692

Аналитики назвали наиболее вероятные сценарии смены власти в России.

Самый реалистичный сценарий смены власти в России - это смерть президента Владимира Путина. Так считает большинство участников опроса, который провел проект расследований Радио Свобода «Система», созданный при участии «Голоса Америки», телеканала «Настоящее время» и Радио Свобода.

Отмечается, что почти все эксперты указали именно этот вариант наряду с другими. При этом восемь из 42 опрошенных экспертов назвали смерть Путина единственным возможным вариантом смены власти.

Из менее очевидных прогнозов респонденты отметили «дворцовый/внутриэлитный переворот»: вероятным сценарием этого назвали 23 человека, а некоторые - единственным возможным.

В политические потрясения эксперты не верят: революцию или гражданскую войну назвали возможными только пять человек. Чуть больше считают, что к смене власти может привести военное поражение Путина. Маловероятной смену власти в России насильственным путем считает, например, канадский историк Ян Гарнер.

«Называть конкретного человека, который мог бы предпринять такую попытку - пустая трата времени. Если кто-то и попытается совершить переворот, то это будет совершенно неожиданный человек. Кто бы, например, подумал год назад, что Евгений Пригожин устроит силовую демонстрацию внутренней власти? Ни один эксперт не мог этого предвидеть», - напоминает Гарнер.

Один из экспертов, политолог, пожелавший остаться анонимным, предположил крах персоналистского режима из-за непредвиденных событий, таких как катастрофа на АЭС или крах экономики Китая. Другой участник опроса предположил сценарий, при котором болезнь Путина может привести к его отречению от власти или «мягкому» перевороту.

При составлении опроса авторы забыли предложить вариант «смена власти в результате честных конкурентных выборов». Никто из экспертов также не предложил этот вариант как возможный для изменений в России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com