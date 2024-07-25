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Готовится ликвидация Путина и переворот?

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  • 25.07.2024, 8:15
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Готовится ликвидация Путина и переворот?

Аналитики назвали наиболее вероятные сценарии смены власти в России.

Самый реалистичный сценарий смены власти в России - это смерть президента Владимира Путина. Так считает большинство участников опроса, который провел проект расследований Радио Свобода «Система», созданный при участии «Голоса Америки», телеканала «Настоящее время» и Радио Свобода.

Отмечается, что почти все эксперты указали именно этот вариант наряду с другими. При этом восемь из 42 опрошенных экспертов назвали смерть Путина единственным возможным вариантом смены власти.

Из менее очевидных прогнозов респонденты отметили «дворцовый/внутриэлитный переворот»: вероятным сценарием этого назвали 23 человека, а некоторые - единственным возможным.

В политические потрясения эксперты не верят: революцию или гражданскую войну назвали возможными только пять человек. Чуть больше считают, что к смене власти может привести военное поражение Путина. Маловероятной смену власти в России насильственным путем считает, например, канадский историк Ян Гарнер.

«Называть конкретного человека, который мог бы предпринять такую попытку - пустая трата времени. Если кто-то и попытается совершить переворот, то это будет совершенно неожиданный человек. Кто бы, например, подумал год назад, что Евгений Пригожин устроит силовую демонстрацию внутренней власти? Ни один эксперт не мог этого предвидеть», - напоминает Гарнер.

Один из экспертов, политолог, пожелавший остаться анонимным, предположил крах персоналистского режима из-за непредвиденных событий, таких как катастрофа на АЭС или крах экономики Китая. Другой участник опроса предположил сценарий, при котором болезнь Путина может привести к его отречению от власти или «мягкому» перевороту.

При составлении опроса авторы забыли предложить вариант «смена власти в результате честных конкурентных выборов». Никто из экспертов также не предложил этот вариант как возможный для изменений в России.

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