РФ впервые обстреляла Харьков новым кассетным «Искандером» 25.07.2024, 8:23

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Стали известны подробности атаки.

24 июля Вооруженные силы Российской Федерации дважды атаковали промышленный объект в Харькове. По словам начальника Главного управления Нацполиции в области Владимира Тимошко, во время повторного обстрела оккупанты использовали ракету типа «Искандер» с кассетной боевой частью. Об этом он сообщил в комментарии «Суспільному».

Он отметил, что в 5:15 враг ударил «Искандером» по гражданскому объекту, через час оккупанты обстреляли промышленный объект, позже по нему снова был нанесен удар кассетным боеприпасом.

«Били для того, чтобы поразить спасателей, которые там находились, полицейских», — сказал Владимир Тимошко.

По его словам, это чудо, что спасатели и правоохранители выехали с объекта за десять минут до повторного удара. Однако после удара таким боеприпасом, кассета разлетелась на значительную территорию, в результате чего было ранено шесть человек, проходивших мимо частного предприятия, находившихся в частном сектора рядом.

Также он рассказал, что кассетный «Искандер», которым враг ударил по Харькову, был изготовлен во втором квартале 2024 года.

«Недоделанные, маркируя детали, указывают квартал и год. Такая часть найдена в ходе осмотра места происшествия. То есть — все с конвейера на фронт», — сказал правоохранитель.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил атаку кассетным снарядом. Он отметил, что повторный удар был нанесен кассетным «Искандером».

«Враг прицельно наносит удары по подразделениям ГСЧС, Национальной полиции, тем, кто выезжает на ликвидацию последствий», — заявил он.

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