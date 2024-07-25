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«Почему сын Медведева не воюет?»: на росТВ вспыхнул скандал после «неудобного» вопроса

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  • 25.07.2024, 8:35
  • 11,256
«Почему сын Медведева не воюет?»: на росТВ вспыхнул скандал после «неудобного» вопроса

Телезритель поставил в тупик пропагандистов.

В прямой эфир к российским пропагандистам на радио «Комсомольская правда» дозвонился россиянин, который спросил их, почему не воюют дети российской элиты и чиновников.

Позвонивший поинтересовался сыном бывшего российского премьера Медведева, который не скрывает свою роскошную жизнь и на фронт отправляться не намерен, передает dialog.ua.

В ответ ведущие бросились защищать сына российского чиновника, начали перебивать мужчину и хамить ему, посоветовав самому отправиться на войну.

«Почему сын Медведева не воюет?» - спросил позвонивший.

«А почему ты не воюешь?» - перебил звонок ведущий эфира.

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