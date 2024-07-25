«Почему сын Медведева не воюет?»: на росТВ вспыхнул скандал после «неудобного» вопроса

«Почему сын Медведева не воюет?»: на росТВ вспыхнул скандал после «неудобного» вопроса5
- 25.07.2024, 8:35
- 11,256
Телезритель поставил в тупик пропагандистов.
В прямой эфир к российским пропагандистам на радио «Комсомольская правда» дозвонился россиянин, который спросил их, почему не воюют дети российской элиты и чиновников.
Позвонивший поинтересовался сыном бывшего российского премьера Медведева, который не скрывает свою роскошную жизнь и на фронт отправляться не намерен, передает dialog.ua.
В ответ ведущие бросились защищать сына российского чиновника, начали перебивать мужчину и хамить ему, посоветовав самому отправиться на войну.
«Почему сын Медведева не воюет?» - спросил позвонивший.
«А почему ты не воюешь?» - перебил звонок ведущий эфира.