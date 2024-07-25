«Вдруг не пришел на работу, а через пару дней его задержали» 1 25.07.2024, 8:48

3,848

Новые подробности о немце, приговоренном к расстрелу в Беларуси.

Немецкое издание Tagesspiegel поговорило с бывшими коллегами Рико Кригера, чтобы разобраться в ходе событий.

Рико Кригер был фельдшером немецкого Красного креста с лета 2021-го.

«Он рассказывал много сумасшедших историй, в которых никогда не было понятно, правда ли это», — рассказал его бывший коллега. Коллега рассказал изданию, что Кригер надеялся получить грин-карту и поехать в США, чтобы открыть там собственный бизнес. Надеялся, что поможет бывшая работа охранником в службе Госдепа США.

Коллеги сплетничают, что во время работы в Красном кресте Кригер познакомился с неким украинцем, который уговорил его поехать в Украину.

«Мы думали, что он поедет туда как парамедик», — говорят коллеги. Они не ожидали, что он исчезнет внезапно, но в начале октября 2023 года Кригер просто не пришел на работу, не вернув даже форму. А через несколько дней родственники сообщили, что он под стражей в Беларуси.

Издание отмечает, что непонятно, каким именно образом он оказался в Беларуси. Официальные органы Германии пока ничего не объясняют.

Как пишет Tagesspiegel, после Кригера в России приговорили американского журналиста Эвана Гершковича к 16 годам колонии, в то же время получила шесть с половиной лет журналистка Радио Свобода Алсу Курмашева. Они высказывают предположение, что все эти события — это гибридная атака России и Беларуси, чтобы склонить Запад к каким-то действиям.

Высказывается предположение, что Кригера могут попытаться обменять на Вадима Красикова, застрелившего в Берлине чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красиков отбывает пожизненное наказание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com