ВСУ уничтожили пушку 1950-х годов, из которой россияне стреляют снарядами КНДР 25.07.2024, 8:54

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Такие боеприпасы уже давно не производятся в России.

В сети появились новые кадры уничтоженной пушки М-46, которую начали производить в СССР еще в 1950-х годах. Об этом пишет российское издание ASTRA.

Отмечается, что пушка стреляет 130-мм снарядами, которые уже давно не производятся в России. Однако ВС РФ используют это оружие благодаря поставкам боеприпасов от Северной Кореи и Ирана.

«Снаряды 130-мм калибра уже не производятся в России, однако их все еще активно создает Иран, на вооружении армии которого все еще много пушек М-46», — сказано в сообщении.

28 июня обозреватели Defense Express заявили, что российские военные используют для стрельбы из пушек М-46 калибра 130 мм снаряды ОФ-428М северокорейского производства. В открытом доступе появились соответствующие снимки.

#Russia / #Ukraine 🇷🇺🇺🇦: Combatants of #Russian Forces released new video and photos from the Frontline.



The unit uses M-46 field gun with what seem to be rare #NorthKorea/#DPRK-made 🇰🇵 130mm HE-Frag projectiles (with "For #Sevastopol" writings on the shells). pic.twitter.com/QU8kuA34Cy — War Noir (@war_noir) June 25, 2024

«Очевидно, что рашисты пошли на расконсервацию специфических и редких М-46 из-за высоких потерь по артиллерии в целом, в ходе боев против ВСУ», — пишут обозреватели.

Кроме того, ранее в Южной Корее заявляли, что КНДР продолжает обеспечивать ВС РФ артснарядами. По словам главы оборонного ведомства Южной Кореи Шин Вон Сика, по состоянию на середину июля оккупанты на фронте получили не менее 11 тысяч контейнеров с вооружением. Среди помощи были не только боеприпасы, но и баллистические ракеты.

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