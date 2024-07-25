Советника-посланника посольства Беларуси в Швейцарии сняли с должности 25.07.2024, 9:01

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Постановление подписал премьер-министр Головченко.

Советника-посланника посольства Беларуси в Швейцарии Алексея Жбанова освободили от должности в с окончанием срока действия контракта.

Постановление правительства подписано премьер-министром Романом Головченко 24 июля и опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В сети информации о дипломате не много. Известно, что на президентских «выборах» в 2020 году он был председателем участковой избирательной комиссии при посольстве в Швейцарии.

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