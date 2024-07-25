закрыть
25 июля 2024, четверг, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин назначил командующим ВВС военного преступника

  • 25.07.2024, 9:03
  • 5,668
Путин назначил командующим ВВС военного преступника

Российского генерала требует арестовать суд в Гааге.

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал заместителем главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами (ВВС), следует из данных на сайте Минобороны РФ. Он сменил генерал-полковника Сергея Дронова.

Ранее Кобылаш был командующим дальней авиацией, теперь его место займет генерал-майор Сергей Кувалдин. Прежде он был начальником штаба дальней авиации. На вооружении этого подразделения стоят стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Кобылаша и адмирала Виктора Соколова, который на тот момент командовал Черноморским флотом. Президент Владимир Путин уволил его вскоре после того, как ВСУ потопили большой десантный корабль «Цезарь Куников» у южного побережья Крыма.

«Имеются разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года», — отмечал МУС, аргументируя свое решение.

Согласно материалам дела, Кобылаша и Соколова подозревают в преступлениях против человечности, причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, отдаче преступных приказов и неспособности осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

Тот же состав суда выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в середине марта прошлого года.

Кобылаш — уроженец Одессы, ему 59 лет. Он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба Вооруженных сил России.

Долгое время Кобылаш служил на должности летчика. Участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, во время которых выполнил несколько десятков боевых вылетов, а также в пятидневной войне в Грузии в августе 2008 года, где был дважды подбит. Тогда же его удостоили звания Героя России.

В 2012 году Кобылаш стал начальником отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования ВВС, затем — заместителем начальника авиации ВВС. Командующим дальней авиацией ВКС его назначили в сентябре 2016-го.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников