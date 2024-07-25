Путин назначил командующим ВВС военного преступника 25.07.2024, 9:03

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Российского генерала требует арестовать суд в Гааге.

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал заместителем главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами (ВВС), следует из данных на сайте Минобороны РФ. Он сменил генерал-полковника Сергея Дронова.

Ранее Кобылаш был командующим дальней авиацией, теперь его место займет генерал-майор Сергей Кувалдин. Прежде он был начальником штаба дальней авиации. На вооружении этого подразделения стоят стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие.

В марте этого года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Кобылаша и адмирала Виктора Соколова, который на тот момент командовал Черноморским флотом. Президент Владимир Путин уволил его вскоре после того, как ВСУ потопили большой десантный корабль «Цезарь Куников» у южного побережья Крыма.

«Имеются разумные основания полагать, что двое подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре в период как минимум с 10 октября 2022 года до по крайней мере 9 марта 2023 года», — отмечал МУС, аргументируя свое решение.

Согласно материалам дела, Кобылаша и Соколова подозревают в преступлениях против человечности, причинении чрезмерного случайного вреда гражданскому населению, отдаче преступных приказов и неспособности осуществлять надлежащий контроль над силами, находящимися под их командованием.

Тот же состав суда выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в середине марта прошлого года.

Кобылаш — уроженец Одессы, ему 59 лет. Он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию имени Гагарина и Военную академию Генштаба Вооруженных сил России.

Долгое время Кобылаш служил на должности летчика. Участвовал в первой и второй чеченских кампаниях, во время которых выполнил несколько десятков боевых вылетов, а также в пятидневной войне в Грузии в августе 2008 года, где был дважды подбит. Тогда же его удостоили звания Героя России.

В 2012 году Кобылаш стал начальником отдела оперативно-тактической и армейской авиации Главного командования ВВС, затем — заместителем начальника авиации ВВС. Командующим дальней авиацией ВКС его назначили в сентябре 2016-го.

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