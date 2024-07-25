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Самый дешевый седан BMW рассекретили до премьеры

  • 25.07.2024, 9:14
Самый дешевый седан BMW рассекретили до премьеры

Стало известно, как будет выглядеть авто.

В интернет попали патентные изображения нового BMW 2 Series Gran Coupe. Седан С-класса сменит поколение вслед за родственным хэтчбеком BMW 1 Series и дебютирует в начале 2025 года. Об этом сообщает нидерландское издание Auto Week.

Как и «единичка», новый BMW 2 Series Gran Coupe не слишком изменился внешне и сохраняет характерный клиновидный силуэт с изогнутой крышей и приподнятой задней частью. А вот фары, фонари и решетка радиатора изменились и выдержаны в стилистике BMW 1 Series. Также обращают на себя внимание новые дверные ручки.

Салон BMW 2 Series Gran Coupe не показали, однако известно, что он будет почти идентичен интерьеру хэтчбека. Это значит, что на передней панели установят изогнутый двухсекционный дисплей, а рычаг КПП заменят джойстиком.

Новый BMW 1 Series поделится и двигателями. Седан получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (300 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 163 л. с.

Все версии оборудуют 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а привод будет передним или полным. BMW 2 Series Gran Coupe останется самым доступным седаном в линейке марки, а его основными конкурентами будут Mercedes CLA и Audi A3 Sedan.

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