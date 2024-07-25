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Третий российский регион начал платить за вербовку друзей и родственников на войну

  • 25.07.2024, 9:18
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Третий российский регион начал платить за вербовку друзей и родственников на войну

Схему подтвердили местные предприниматели.

Все больше российских регионов берут на вооружение схему сетевого маркетинга для вовлечения граждан в вербовочную деятельность с целью пополнения армии. На этот раз акцию «приведи друга для отправки на войну и получи деньги» запустили власти Воронежской области, узнала «Верстка».

За каждого рекрута, заключившего контракт с Минобороны РФ, обещают платить по 15 тысяч рублей. «Вам нужно будет прийти в районную управу и объяснить, что этот человек записался через вас. Тогда вы получите 15 тысяч рублей», — сообщил сотрудник воронежского центра приема на контрактую службу в разговоре с журналистом издания.

Эту информацию подтвердили и местные предприниматели. Руководитель фирмы в сфере ЖКХ Воронежа рассказал, что в одной из районных управ ему озвучили такую же сумму. «На мой немой вопрос: «А что так мало?» чиновники сказали, что скоро ждут повышения», — добавил предприниматель.

Сумма действительно почти в 7 раз меньше, чем в Татарстане и Ярославской области, ранее запустивших аналогичную реферальную программу, стимулирующую граждан вербовать своих родственников и друзей. В обоих регионах привод добровольца в военкомат или администрацию для заключения контракта с Минобороны РФ оценивается в 100 тысяч рублей.

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