Стрелок гуглил убийство Кеннеди и имел беспилотник: новые подробности покушения на Трампа 1 25.07.2024, 9:36

Дрон отслеживал передвижение экс-президента США.

Американец Томас Мэтью Крукс, покушавшийся на кандидата в президенты Дональда Трампа, интересовался деталями покушения на Джона Ф. Кеннеди и пользовался дроном. Беспилотником он отслеживал передвижение Трампа.

Об этом рассказал руководитель ФБР Кристофер Рэй во время слушаний в Конгрессе. Он также добавил, что Крукс использовал «профессиональную винтовку киллеров» – винтовку со складным прикладом. А на крышу здания, откуда и было совершено покушение, Крукс поднялся с помощью некоего устройства, как в кинобоевиках.

О заинтересованности Крукса деталями покушения на Кеннеди ФБР узнало после анализа ноутбука нападающего. В частности, Крукс 6 июля гуглил, как далеко был Ли Харви Освальд во время покушения на Кеннеди в 1963 году. По мнению Кристофера Рэя, «это важная информация с точки зрения душевного состояния нападавшего».

Рэй намекает, что Крукс, внешне похожий на Харви Освальда, по-видимому, был помешан на этом сходстве.

Стрелок за 2 часа до того, как Трамп вышел на сцену, управлял дроном. Он рассматривал беспилотником все места в радиусе примерно 200 от сцены, куда позже взойдет Трамп. Дрон был в воздухе не менее 11 минут, и все это время Крукс смотрел прямую трансляцию с дрона в своем телефоне. Позже дрон нашли в его машине.

Кроме того, в машине Крукса обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства. Следствие уверено, что Крукс не смог управлять взрывчаткой с крыши. Именно поэтому он остановился на винтовке, а взрывчатку оставил в машине.

Крукс восемь раз выстрелил в бывшего президента из винтовки-автомата AR, прежде чем был убит снайпером Секретной службы США. Винтовка, которую использовал нападающий, ранее законным способом приобрел его отец, сообщил Рей. Крукс просто взял ее без разрешения отца.

Поскольку крыша здания, откуда Крукс стрелял, была закрыта, раньше считалось, что нападавший взобрался на ее с помощью лестницы. Однако в ФБР в эту версию не верят. По словам Рея, следователи ФБР считают, что Крукс использовал какой-то сложный портативный механизм.

При этом в ФБР подтверждают: им известно, что Крукс раньше приобрел полутораметровую лестницу.

Крукс был на крыше примерно три минуты, прежде чем произвести первый выстрел в Трампа.

В ФБР, несмотря на все намеки на помешанность Крукса на Освальде и вообще на политических убийствах, утверждают, что нападающий никогда не попадал в поле зрения ФБР, о нем не было никаких упоминаний в их базах данных.

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