В Беларуси ввели новые правила обмена валют
- 25.07.2024, 9:43
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Обновленную инструкцию утвердил Нацбанк.
Национальный банк постановлением правления №214 от 15 июля утвердил новую редакцию Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу с 26 октября этого года.
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что новая редакция не изменяет действующий порядок проведения валютно-обменных операций физическими и юридическими лицами. Вместе с тем в целях защиты прав потребителей она дополнена положениями, «которые закрепляют особенности проведения валютно-обменных операций с использованием платежных инструментов и установления (применения) обменных курсов по таким операциям».
К платежным инструментам, с применением которых возможно проведения обмена валют, отнесены:
банковские платежные карточки,
платежные программные приложения,
платежные мобильные приложения,
платежные инструменты в форме программного обеспечения, обеспечивающие доступ к электронным деньгам.
Условия проведения валютно-обменных операций с помощью таких инструментов определяются в договорах между банком и клиентом. При этом банки обязаны в своих локальных документах закреплять порядок установления обменных курсов и доведения их до клиентов.
«Новая редакция Инструкции также содержит ряд дополнений, уточняющих отдельные нормы, касающиеся проведения валютно-обменных операций, что позволит исключить неоднозначность их толкования», — добавили в пресс-службе.
В частности, можно отметить, что кассиры в обменных пунктах могут не покупать у физлиц наличную валюту, спрос на которую является незначительным, а официальный курс устанавливается Нацбанком ежемесячно. В основном речь идет о малораспространенных в Беларуси иностранных валютах.
В инструкции прописано, что курс на электронном табло в обменнике не может отличаться от информации на стенде.