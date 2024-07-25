В Беларуси ввели новые правила обмена валют 25.07.2024, 9:43

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Обновленную инструкцию утвердил Нацбанк.

Национальный банк постановлением правления №214 от 15 июля утвердил новую редакцию Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу с 26 октября этого года.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что новая редакция не изменяет действующий порядок проведения валютно-обменных операций физическими и юридическими лицами. Вместе с тем в целях защиты прав потребителей она дополнена положениями, «которые закрепляют особенности проведения валютно-обменных операций с использованием платежных инструментов и установления (применения) обменных курсов по таким операциям».

К платежным инструментам, с применением которых возможно проведения обмена валют, отнесены:

банковские платежные карточки,

платежные программные приложения,

платежные мобильные приложения,

платежные инструменты в форме программного обеспечения, обеспечивающие доступ к электронным деньгам.

Условия проведения валютно-обменных операций с помощью таких инструментов определяются в договорах между банком и клиентом. При этом банки обязаны в своих локальных документах закреплять порядок установления обменных курсов и доведения их до клиентов.

«Новая редакция Инструкции также содержит ряд дополнений, уточняющих отдельные нормы, касающиеся проведения валютно-обменных операций, что позволит исключить неоднозначность их толкования», — добавили в пресс-службе.

В частности, можно отметить, что кассиры в обменных пунктах могут не покупать у физлиц наличную валюту, спрос на которую является незначительным, а официальный курс устанавливается Нацбанком ежемесячно. В основном речь идет о малораспространенных в Беларуси иностранных валютах.

В инструкции прописано, что курс на электронном табло в обменнике не может отличаться от информации на стенде.

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