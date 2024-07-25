закрыть
25 июля 2024, четверг, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели новые правила обмена валют

  • 25.07.2024, 9:43
  • 2,692
В Беларуси ввели новые правила обмена валют

Обновленную инструкцию утвердил Нацбанк.

Национальный банк постановлением правления №214 от 15 июля утвердил новую редакцию Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций. Документ сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступит в силу с 26 октября этого года.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что новая редакция не изменяет действующий порядок проведения валютно-обменных операций физическими и юридическими лицами. Вместе с тем в целях защиты прав потребителей она дополнена положениями, «которые закрепляют особенности проведения валютно-обменных операций с использованием платежных инструментов и установления (применения) обменных курсов по таким операциям».

К платежным инструментам, с применением которых возможно проведения обмена валют, отнесены:

банковские платежные карточки,

платежные программные приложения,

платежные мобильные приложения,

платежные инструменты в форме программного обеспечения, обеспечивающие доступ к электронным деньгам.

Условия проведения валютно-обменных операций с помощью таких инструментов определяются в договорах между банком и клиентом. При этом банки обязаны в своих локальных документах закреплять порядок установления обменных курсов и доведения их до клиентов.

«Новая редакция Инструкции также содержит ряд дополнений, уточняющих отдельные нормы, касающиеся проведения валютно-обменных операций, что позволит исключить неоднозначность их толкования», — добавили в пресс-службе.

В частности, можно отметить, что кассиры в обменных пунктах могут не покупать у физлиц наличную валюту, спрос на которую является незначительным, а официальный курс устанавливается Нацбанком ежемесячно. В основном речь идет о малораспространенных в Беларуси иностранных валютах.

В инструкции прописано, что курс на электронном табло в обменнике не может отличаться от информации на стенде.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников