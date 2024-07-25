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Три российских «шахеда» во время атаки в Одесской области исчезли в Румынии

  • 25.07.2024, 9:48
Три российских «шахеда» во время атаки в Одесской области исчезли в Румынии

В Воздушных силах Украины раскрыли подробности.

Российские оккупанты в ночь на 25 июля атаковали территорию Украины ударными БпЛА «Shahed-131/136», которые запускали с территории оккупированного Крыма и РФ. В Воздушных силах Украины сообщили, что несколько российских «шахедов» залетели на территорию Румынии и там исчезли.

«Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА «Shahed-131/136», атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности — юг Одесской области и центральные регионы Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три «Шахеды» локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Под ударом снова был Измаильский район

Как сообщили в Одесской ОГА, ВС РФ вторую ночь подряд прибегли к обстрелу юга Одесской области. Под ударом снова оказался Измаильский район.

«Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар», — проинформировал председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Он добавил, что в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

В частности в местных пабликах пишут, что из-за атаки пострадала жилая пятиэтажка в одной из частей города, в которой выбило окна и произошло частичное разрушение лестничной клетки и фасадной части.

Пострадали трое женщин, в частности у 69-летней женщины были зафиксированы ожоги примерно 6% лица и рук. Еще у одной 49-летней жительницы ожогов лица и рук было зафиксировано 15%. А 63-летняя жительница города получила 5% ожог предплечья. Все они сразу получили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, двух из них пришлось госпитализировать.

Всего этой ночью ПВО работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

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