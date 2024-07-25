Полковник ВСУ: Для Путина это будет «кащеева смерть» 1 25.07.2024, 9:59

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Сырский четко указал, где она находится.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план деоккупации Крыма. В свою очередь освобождение полуострова повлечет определенные внутренние процессы в России.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для «24 Канала» отметил, что Сырский четко показывает, что прежде всего нужно деоккупировать Крым.

Освобождение Крыма ударит по Путину

Свитан отметил, что, если взглянуть на линию фронта, то очевидно, что россияне залезли в некую 1500-километровую «кишку» – начиная от Керчи и заканчивая по полукругу в районе Купянска.

А Донбасс оккупантам, заметил он, без сухопутного коридора и Крыма не нужен. Поэтому Сырский четко показывает, что начинать освобождение Украины надо с Крыма.

Во-первых, отметил полковник запаса, это значительно легче, потому что Крым и так практически является географическим оперативным «котлом».

«Для россиян и для Путина Крым – это «кащеева смерть», – отметил Свитан.

То есть, добавил он, это некое «яйцо», в котором находится «игла» от смерти всей России. Потому что после деоккупации Крыма начнутся внутренние процессы, которые в итоге приведут к развалу страны-агрессора.

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