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В российских пельменях нашли опасную бактерию

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  • 25.07.2024, 10:08
  • 1,032
В российских пельменях нашли опасную бактерию

Теперь их запретили ввозить в Беларусь.

Популярные российские пельмени запретили продавать в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении говорится, что речь идет про пельмени «Белобоки» с куриным филе, произведенные в Нижегородской области России. В ведомстве отметили, что в названных пельменях нашли патогенные микроорганизмы рода Salmonella, что не допускается. Указанную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 26 июля.

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