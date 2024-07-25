В российских пельменях нашли опасную бактерию

В российских пельменях нашли опасную бактерию4
- 25.07.2024, 10:08
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Теперь их запретили ввозить в Беларусь.
Популярные российские пельмени запретили продавать в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
В сообщении говорится, что речь идет про пельмени «Белобоки» с куриным филе, произведенные в Нижегородской области России. В ведомстве отметили, что в названных пельменях нашли патогенные микроорганизмы рода Salmonella, что не допускается. Указанную продукцию запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 26 июля.