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Две страны передадут Украине танки Leopard

  • 25.07.2024, 10:12
  • 1,808
Две страны передадут Украине танки Leopard

Уже этим летом.

Нидерланды анонсировали поставку Украине партии танков Leopard 2A4, которые страна приобрела совместно с Данией, пишет «Европейская правда».

Партия из 14 танков Leopard 2A4 отправится в Украину уже этим летом.

В прошлом году Нидерланды вместе с Данией приобрели 14 подержанных танков Leopard 2A4. Они были капитально отремонтированы немецкой фирмой Rheinmetall.

В течение нескольких дней последние два танка Leopard 2 проходят контрольные испытания в рамках поставки.

Первые 12 танков уже подготовлены к отправке. Все 14 танков будут доставлены одновременно до конца лета.

«Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо», – отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

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