Археологи нашли древнейший торговый чек 1 25.07.2024, 10:30

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Что покупали 3500 лет назад?

В Турции археологи сделали уникальную находку — глиняную табличку с клинописью, которая может оказаться одним из древнейших торговых чеков в мире. Документ, созданный примерно 3500 лет назад, содержит запись о покупке большого количества деревянной мебели, пишет itc.ua.

Табличку нашли на юге Турции, в провинции Хатай, на территории древнего города Алалах (современное название — Эски-Алалах). Интересно, что археологи наткнулись на артефакт во время реставрационных работ после землетрясения.

Клинопись — древнейшая известная система письма, которую изобрели примерно 5500 лет назад. Ее использовали в Месопотамии на протяжении трех тысячелетий. Тексты создавали, вдавливая тростниковые палочки во влажную глину. Эту систему письма применяли вавилоняне, ассирийцы и шумеры.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя (Mehmet Ersoy), текст на табличке написан на аккадском языке — лингва франка древнейшей империи мира. Первые строки документа содержат информацию о купле-продаже большого количества стульев, столов и табуретов, а также данные о покупателях и продавцах.

«Мы считаем, что эта табличка весом 28 граммов даст новое понимание экономической структуры и государственного устройства позднего бронзового века», — отметил Эрсой.

Интересно, что это не первая бытовая находка, написанная на аккадском языке. В 2018 году исследователи обнаружили похожую глиняную табличку с жалобой недовольного клиента на качество приобретенной меди.

Расшифровка клинописи может стать проще благодаря разработке системы искусственного интеллекта, способной переводить аккадский и родственные языки с точностью 97%. Однако интерпретация содержания все еще остается сложной задачей для ученых.

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