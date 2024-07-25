закрыть
25 июля 2024, четверг, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Археологи нашли древнейший торговый чек

1
  • 25.07.2024, 10:30
  • 1,094
Археологи нашли древнейший торговый чек

Что покупали 3500 лет назад?

В Турции археологи сделали уникальную находку — глиняную табличку с клинописью, которая может оказаться одним из древнейших торговых чеков в мире. Документ, созданный примерно 3500 лет назад, содержит запись о покупке большого количества деревянной мебели, пишет itc.ua.

Табличку нашли на юге Турции, в провинции Хатай, на территории древнего города Алалах (современное название — Эски-Алалах). Интересно, что археологи наткнулись на артефакт во время реставрационных работ после землетрясения.

Клинопись — древнейшая известная система письма, которую изобрели примерно 5500 лет назад. Ее использовали в Месопотамии на протяжении трех тысячелетий. Тексты создавали, вдавливая тростниковые палочки во влажную глину. Эту систему письма применяли вавилоняне, ассирийцы и шумеры.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя (Mehmet Ersoy), текст на табличке написан на аккадском языке — лингва франка древнейшей империи мира. Первые строки документа содержат информацию о купле-продаже большого количества стульев, столов и табуретов, а также данные о покупателях и продавцах.

«Мы считаем, что эта табличка весом 28 граммов даст новое понимание экономической структуры и государственного устройства позднего бронзового века», — отметил Эрсой.

Интересно, что это не первая бытовая находка, написанная на аккадском языке. В 2018 году исследователи обнаружили похожую глиняную табличку с жалобой недовольного клиента на качество приобретенной меди.

Расшифровка клинописи может стать проще благодаря разработке системы искусственного интеллекта, способной переводить аккадский и родственные языки с точностью 97%. Однако интерпретация содержания все еще остается сложной задачей для ученых.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников