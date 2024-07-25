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Джо Байден: Я передаю эстафету новому поколению

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  • 25.07.2024, 10:32
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Джо Байден: Я передаю эстафету новому поколению

Президент США обратился к стране из Овального кабинета.

Президент США Джо Байден в среду вечером обратился из Овального кабинета Белого дома к стране с заявлением о причинах своего решения отказаться от борьбы за второй президентский срок.

«Для меня было самым почетным делом в жизни служить вашим президентом. Но защита демократии, которая сегодня находится под угрозой, важнее любой должности», – заявил президент в начале обращения. Он подчеркнул, что страна находится на распутье, и ей требуется лидер, способный объединить ее и повести вперед.

Объясняя свое решение отказаться от номинации, Джо Байден сказал, что в последние недели ему стала очевидна необходимость объединения Демократической партии для того, чтобы она смогла выполнить задачу защиты демократии: «Я считал, что мое лидерство в мире, мое видение будущего страны давали основание для второго президентского срока, но ничто, совсем ничто не должно стоять на пути сохранения нашей демократии. Лучший путь вперед – передача эстафеты новому поколению, это лучший способ объединить нашу страну».

Байден напомнил американцам о достижениях последних трех с лишним лет, когда он занимал президентский пост. По его словам, впервые в XXI веке Америка не воевала, при этом она выступила в защиту Украины, объекта российской агрессии. Она преодолела последствия попытки срыва демократического процесса сторонниками Дональда Трампа 6 января 2021 года. США, как заявил Джо Байден, являются самой сильной страной в мире. Он также отметил оживление экономики и ряд социальных достижений, которых удалось добиться в последние годы, в том числе в области здравоохранения и борьбы с преступностью. «Я стремился быть президентом всех американцев», – подчеркнул президент.

Джо Байден изложил план действий в оставшиеся полгода его президентства. Он обещает сделать все необходимое для роста экономики, снижения стоимости лекарств, он говорил о необходимости реформирования Верховного суда и защите личных свобод американцев.

Как отмечают комментаторы, короткое десятминутное выступление прозвучало как политическое завещание президента, пытающегося определить свое наследие в истории страны. Он всего один раз упомянул имя своего вице-президента Камалы Харрис, которая, скорее всего, станет его преемником в роли кандидата в президенты от Демократической партии, назвав ее «опытным, сильным, способным» политиком.

Это было лишь четвертое за время президентства Джо Байдена его обращение к стране из Овального кабинета. Всего две недели назад в телеинтервью он заявил, что откажется от номинации лишь «по указанию Всевышнего», и настаивал на том, что считает себя наиболее сильным из демократов соперником Дональда Трампа на президентских выборах. Что заставило его изменить точку зрения, Байден в своем выступлении не сказал, как и не упомянул о том, что чувствует себя неспособным выполнять обязанности президента.

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