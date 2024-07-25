За сбор некоторых лисичек белорусов ждет огромный штраф 25.07.2024, 10:48

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До 1200 рублей.

Нынешний год удивляет белорусов обилием лисичек в лесах. Однако мало кто знает, что популярная желтая лисичка — отнюдь не единственный представитель этого вида грибов. Белорусский профессиональный грибник Александр Горбацевич рассказал, какие виды лисичек можно повстречать в лесах нашей страны, и за срыв какой можно получить штраф.

Большинство грибников при упоминании лисички вспоминают только одну желтую лисичку. Однако в Беларуси произрастает целых 6 видов этого гриба, и некоторые экземпляры совсем не похожи друг на друга.

Конечно, самой популярной лисичкой является желтая. Но также многие могли замечать при сборе грибов несколько отличный на вид гриб, который также является лисичкой.

Лисичка белая, или, как еще ее называют, дубовая лисичка, выглядит более массивной, чем ее сестра. Однако если взглянуть на нее под микроскопом, то в молекулярном составе отличий нет.

Жёлтая лисичка и её сестра — белая лисичка

Тем не менее даже по вкусу обе лисички немного отличаются. Особенно это заметно, если попробовать гриб в сыром виде. Белая лисичка более пресная на вкус, в то время как ее желтая сестра немного горчит.

К слову, лисички пригодны в пищу даже в сыром виде. Более того, это может стать профилактикой гельминтоза. Содержащаяся в сырых лисичках хиномоноза убивает паразитов, однако при термической обработке вещество в грибах распадается.

Лисичка черная, или вороночник рожковидный, в Беларуси остается недооцененным грибом. В то время как в Европе его свойства ценятся очень высоко. Гриб даже называют «трюфелем на ножке» из-за его походящих на трюфель вкусовых качеств. Внешне гриб напоминает горн и имеет полость внутри.

«В сушеном виде по вкусу напоминает что-то среднее между сушеным яблоком и грушей и имеет грибной аромат», — отметил Александр Горбацевич.

Активно гриб растет с августа по сентябрь. Но уже сейчас грибники отмечают ее появление в лесу.

К слову, и желтая, и белая, и черная лисички являются источником витамина В12, который, как считалось ранее, в растениях и грибах не содержатся. Подтвердило это одно из японских исследований, проведенных недавно.

Лисичка чёрная и лисичка серая

Лисичка серая является двойником черной лисички, но имеет отличительные особенности. Шляпки обоих грибов идентичны, однако если взглянуть под шляпку, то можно обнаружить отличительный признак — наличие пластинок. В серой лисичке они есть, а вот у черной поверхность под шляпкой просто имеет «легкие велюровые волны».

Серая лисичка съедобна, но срывать ее не следует, т.к. она занесена в Красную книгу Республики Беларусь

«Будьте аккуратны. Если вы срежете краснокнижный гриб и выложите в интернет кто-то пожалуется и вы можете получить штраф», — предупредил грибник.

Лисичка ложная

Статья 16.8 КоАП Беларуси предусматривает для физлиц за самовольное изъятие или уничтожение краснокнижников и их частей штраф от 20 до 30 базовых. (от 800 до 1200 белорусских рублей)

Лисичка ложная или говорушка оранжевая похожа на желтую лисичку, однако отличается более тонкой ножкой и присутствием розоватых оттенков под шляпкой. Появляется она уже осенью, но в том, чтобы спутать, угрозы нет, уверяет грибник.

«Если вы ее скушаете, ничего страшного не произойдет. Грибы съедобные, но просто невкусные. Горькие на вкус», — рассказал Александр Горбацевич.

Трубчатая лисичка

Лисичка трубчатая — самый поздний вид лисички. Появляются они осенью и растут вплоть до заморозков. В Финляндии гриб является очень популярным и активно собирается и заготавливается грибниками, однако в Беларуси не очень популярен.

«Гриб упругий, интересный и вкусный. Осенью можно найти его в дремучих лесах», — рассказал грибник и признался, что лично для него трубчатая лисичка является одним из фаворитов среди грибов, как таковых.

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