Россия потеряла большую часть бригады и два танковых полка в Волчанске
- 25.07.2024, 10:46
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Ежедневник потери оккупантов впечатляют.
С начала наступления на севере Харьковской области ВС РФ потеряли в Волчанске большую часть бригады, а также «сточили» два танковых полка. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев LIGA.net.
Он отметил, что с 10 мая россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады. Кроме того, большие потери понесли 83-й и 157-й танковые полки.
Сообщается, что штатная численность мотострелковых бригад в армии РФ – до 5000 личного состава, а у танковых полков – 94 единицы техники. Саранцев также сказал, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день.
Теперь же, как говорится в материале, россияне вынуждены вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений.
«То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет бешеные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформируя штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей», – пояснил он.
По словам военного, если оккупанты привлекают резервы, то их подтягивают за «несколько часов», а для перебрасывания подразделения с другого направления захватчикам требуется несколько суток.
По словам спикера, вряд ли российские пополнения заходят в 100% комплектации. Потери личного состава могут достигать 40% и даже выше. При том, что согласно «учебнику», часть считается небоеспособной при потерях 30%.
Саранцев сказал, что практически со всеми подразделениями ВС РФ, которые сейчас воюют в Харьковской области, украинским войскам приходилось иметь дело до этого. К примеру, 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота занималась мародерством в Киевской области еще в 2022 году.
«18-я мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала в Харьковской области в 2022 году. Практически все они так или иначе участвовали в войне против Украины», – сказал Саранцев.