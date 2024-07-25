Россия потеряла большую часть бригады и два танковых полка в Волчанске 25.07.2024, 10:46

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Ежедневник потери оккупантов впечатляют.

С начала наступления на севере Харьковской области ВС РФ потеряли в Волчанске большую часть бригады, а также «сточили» два танковых полка. Об этом рассказал спикер оперативно-тактической группировки «Харьков» Виталий Саранцев LIGA.net.

Он отметил, что с 10 мая россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138-й мотострелковой бригады. Кроме того, большие потери понесли 83-й и 157-й танковые полки.

Сообщается, что штатная численность мотострелковых бригад в армии РФ – до 5000 личного состава, а у танковых полков – 94 единицы техники. Саранцев также сказал, что российские бригады на Харьковском направлении иногда теряют по несколько десятков оккупантов в день.

Теперь же, как говорится в материале, россияне вынуждены вводить новые резервы или перебрасывать подразделения с других направлений.

«То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет бешеные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформируя штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей», – пояснил он.

По словам военного, если оккупанты привлекают резервы, то их подтягивают за «несколько часов», а для перебрасывания подразделения с другого направления захватчикам требуется несколько суток.

По словам спикера, вряд ли российские пополнения заходят в 100% комплектации. Потери личного состава могут достигать 40% и даже выше. При том, что согласно «учебнику», часть считается небоеспособной при потерях 30%.

Саранцев сказал, что практически со всеми подразделениями ВС РФ, которые сейчас воюют в Харьковской области, украинским войскам приходилось иметь дело до этого. К примеру, 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота занималась мародерством в Киевской области еще в 2022 году.

«18-я мотострелковая дивизия 11 армейского корпуса также воевала в Харьковской области в 2022 году. Практически все они так или иначе участвовали в войне против Украины», – сказал Саранцев.

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