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«Миф о «самой лучшей бесплатной медицине» рушится на глазах»

  • 25.07.2024, 10:50
  • 2,010
«Миф о «самой лучшей бесплатной медицине» рушится на глазах»

Белорус предложил Кочановой и Лукашенко постоять в очереди за талонами к врачу.

В Могилеве, чтобы получить талон к детскому стоматологу приходится занимать очередь в четыре утра, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Выдают только 20 талонов. И такое безобразие происходит по всей стране. Миф о «самой лучшей бесплатной медицине» рушится на глазах.

В стране не хватает больше 10 тысяч медиков. Но режим продолжает выдавливать их из страны низкими зарплатами, тяжёлыми условиями труда и политическими репрессиями.

Лукашенко или Кочанова не хотят в 4 утра очередь к врачу занять?

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