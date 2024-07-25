«Миф о «самой лучшей бесплатной медицине» рушится на глазах»
- 25.07.2024, 10:50
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Белорус предложил Кочановой и Лукашенко постоять в очереди за талонами к врачу.
В Могилеве, чтобы получить талон к детскому стоматологу приходится занимать очередь в четыре утра, пишет читатель сайта Charter97.org:
— Выдают только 20 талонов. И такое безобразие происходит по всей стране. Миф о «самой лучшей бесплатной медицине» рушится на глазах.
В стране не хватает больше 10 тысяч медиков. Но режим продолжает выдавливать их из страны низкими зарплатами, тяжёлыми условиями труда и политическими репрессиями.
Лукашенко или Кочанова не хотят в 4 утра очередь к врачу занять?