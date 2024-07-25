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На пути ко дну

  • Ростислав Павленко
  • 25.07.2024, 11:06
На пути ко дну

О поддержке России Китаем писано-переписано.

И о покупке российских энергоносителей (в основном газа), и поставках товаров и станков «двойного назначения», и внешнеполитические инициативы...

Однако Поднебесная во всех ситуациях преследует только собственную выгоду. И с легкостью причиняет своему северному вассалу боль, если того требуют ее интересы. Поэтому Китай нельзя относить к «союзникам России» и разводить руками, мол, ничего не поделаешь. Влияние на позицию Китая – очень интересный и амбициозный вызов, по которому должна работать наша дипломатия, согласовывая маневры с союзниками.

Ведь целый ряд западных санкций может повлиять на китайских субъектов – что заставляет их посылать подальше россиян, несмотря на все заверения в «братстве навек».

Очень интересные и перспективные примеры в последнее время показывает валютный рынок. Так, российские импортеры столкнулись с новой и очень серьезной проблемой в расчетах с Китаем: они начали получать отказы принимать оплату в юанях, если те были куплены у России.

С такими деньгами опасаются иметь дело не только китайские банки, но даже платежные агенты, которые помогают перевести деньги на Восток через третьи страны – их услугами сейчас пользуются многие импортеры.

В сфере трансграничных платежей в июне появились новые термины – «чистый» и «грязный» юани, рассказали несколько участников рынка. «Чистый» – купленный за границей, а «грязный» – на территории России (не важно, где – на бирже и на межбанковском рынке). Этот «грязный» юань», по их словам, теперь становится обузой.

А все после того, как США 12 июня ввели санкции против московской биржи и азиатских дочерей крупнейших банков, количество китайских банков, готовых принимать деньги из России, резко снизилось.

У ВТБ Шанхай, который в июне тоже попал под санкции, начались серьезные проблемы с перечислением юаней на счета клиентов в Китае. Банку и раньше было непросто купить юани внутри страны (США еще в феврале пригрозили вторичными санкциями банкам, активно работающим с Россией), и он пополнял запасы по сложным схемам: или на мосбирже с последующей отправкой в Китай через местные банки-посредники или через российское подразделение Bank of China, куда юани «перегоняли» опять же банки-посредники.

Теперь этот поток остановился, потому что посредники, помогавшие с пересылкой юаней и Bank of China, отказались это делать.

В Москве ищут обходные пути – теряя время и деньги. Подобные примеры следует усиливать, и как раз на это должны совместно работать ведомства и союзников, и Украины.

И дальше будет.

Ростислав Павленко, «Фейсбук»

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