Как пустеют белорусские торговые центры 1 25.07.2024, 11:26

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Пример минского «Импульса».

В торговом центре «Импульс», где в начале 2000-х зашкаливала посещаемость, а в выходные было просто не протолкнуться, сегодня в будний день совсем немноголюдно, пишет «Салiдарнасць».

Продавцы внимательно следят за покупателями, готовы все рассказать о своих товарах и помочь выбрать нужный.

Левое крыло, если заходить с центрального входа, перегорожено. Боксы, в которых минчане привыкли закупать по невысоким ценам мыло, пенки для умывания, гели для душа, кремы для лица и тела, УФ-защиту от солнца от Nivea, Fa и других брендов, а также декоративную косметику L'Oréal, Bourjois и т.д., – не работают.

В отделах правого крыла, в том числе в новом зале – продают, в основном, краски, шампуни и косметику для волос и кожи головы, лаки и инструменты для мастеров по маникюру и педикюру, оборудование для наращивания ногтей.

Есть несколько отделов элитной, как написано на вывесках, парфюмерии, боксы с бижутерией, заколки и резинки для волос, парики. Также на первом этаже можно приобрести солнцезащитные очки, носки и колготки, купальники и женское белье.

На втором и третьем этажах продаются сезонная летняя одежда и обувь, сумки. Также на втором этаже появилось новое крыло, которое отличается от привычного «Импульса» простором снаружи и внутри боксов. Все расставлено и вывешено, как в больших магазинах, есть примерочные. Однако покупателей на втором и третьем этажах еще меньше, чем на первом.

Скидок и распродаж в эти дни замечено не было.

На «брендовую» летнюю одежду, произведенную в Китае, цены от 30 до 150 белорусских рублей. Сумочку с логотипом заветного известного бренда можно купить за 50 рублей.

Хоть «Импульс» и располагается в выгодном для торговли месте (рядом метро и рынок Комаровка), но рядом много других площадок-конкурентов. Торгуют в «Импульсе», как и раньше, в основном индивидуальные предприниматели, которые привозят, в основном, товары из России.

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