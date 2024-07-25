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Против матери политзаключенного Александра Францкевича завели уголовное дело

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  • 25.07.2024, 11:36
  • 1,806
Против матери политзаключенного Александра Францкевича завели уголовное дело

Татьяну Францкевич задержали, когда она привезла передачу сыну.

Против матери анархиста Александра Францкевича, который отбывает 16 лет наказания в колонии, завели уголовное дело. Об этом сообщает в «Фейсбук» журналистка Евгения Долгая.

Обвинение, которое предъявляют женщине, квалифицируется по статье 361-1 Уголовного кодекса («Создание экстремистского формирования или участие в нем»), что предусматривает до 7 лет заключения.

Напомним, что Татьяну Францкевич задержали 19 июля в колонии № 11 в Волковыске, вместе с ней была задержана ее сестра Наталья Лобацевич. Женщины приехали в колонию с передачей для Александра.

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