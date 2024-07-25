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Командира артиллеристов РФ ликвидировали прямо во время интервью пропагандистам

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  • 25.07.2024, 11:37
  • 4,762
Командира артиллеристов РФ ликвидировали прямо во время интервью пропагандистам

Под удар попали также двое сотрудников НТВ.

Украинские военные ликвидировали командира артиллеристов ВС РФ прямо во время его интервью российским пропагандистам из НТВ.

На обстоятельства его смерти обратил внимание журналист Юрий Бутусов.

По его словам, речь идет о начальнике артиллерии 85-й мотострелковой бригады ВС РФ майоре Тимуре Хузиеве.

Кроме него, под удар попали также двое сотрудников НТВ.

«Хузиев был ликвидирован украинским снарядом прямо во время интервью российским пропагандистам из НТВ в оккупированной Горловке. 13 июня появилась информация о ликвидации оператора НТВ Вадима Кожина и тяжелом ранении пропагандиста Алексея Ивлиева, который потерял руку. Теперь стали известны обстоятельства — снаряд точно накрыл оккупантов во время интервью», — рассказал Бутусов у себя в Telegram-канале.

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