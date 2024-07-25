Ученые раскрыли еще один секрет собак 2 25.07.2024, 11:43

Питомцы способны почувствовать наш стресс.

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что собаки реагируют на запах стресса в поту и дыхании не только хозяина, но и у незнакомых людей. Это влияет на их настроение, восприятие вознаграждения и способность к обучению, пишет «Хайтек».

В эксперименте приняли участие 18 пар собак и владельцев. Они приняли участие в серии экспериментов, где собак обучали распознавать разницу между хорошей и плохой «репутацией». Когда миску с едой была помещали в одно место, в ней было угощение, а когда в другое — она была пуста. Когда собаки усвоили разницу между местами, они быстрее приближались к месту, где было лакомство.

Затем животные прошли тот же тест после того, как им дали понюхать запах пота и образцы дыхания, взятых у людей, которые не были их владельцами. Их собрали у реципиентов в расслабленном состоянии, а также в стресовом.

Результаты эксперимента показали, что из-за обонятельного триггера собаки гораздо реже проверяли миску, независимо от ее местоположения. Однако, когда им давали запах расслабленного человека, собаки подходили к мискам чаще, чем когда им давали ткань с нейтральным запахом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com