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Ученые раскрыли еще один секрет собак

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  • 25.07.2024, 11:43
Ученые раскрыли еще один секрет собак

Питомцы способны почувствовать наш стресс.

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что собаки реагируют на запах стресса в поту и дыхании не только хозяина, но и у незнакомых людей. Это влияет на их настроение, восприятие вознаграждения и способность к обучению, пишет «Хайтек».

В эксперименте приняли участие 18 пар собак и владельцев. Они приняли участие в серии экспериментов, где собак обучали распознавать разницу между хорошей и плохой «репутацией». Когда миску с едой была помещали в одно место, в ней было угощение, а когда в другое — она была пуста. Когда собаки усвоили разницу между местами, они быстрее приближались к месту, где было лакомство.

Затем животные прошли тот же тест после того, как им дали понюхать запах пота и образцы дыхания, взятых у людей, которые не были их владельцами. Их собрали у реципиентов в расслабленном состоянии, а также в стресовом.

Результаты эксперимента показали, что из-за обонятельного триггера собаки гораздо реже проверяли миску, независимо от ее местоположения. Однако, когда им давали запах расслабленного человека, собаки подходили к мискам чаще, чем когда им давали ткань с нейтральным запахом.

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