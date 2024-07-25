«Вкалывала по 16 часов со штрафами практически за все» 25.07.2024, 12:01

Как 17-летняя белоруска устроилась на подработку.

Иногда рвение поскорее начать взрослую жизнь с трудоустройства приносит не только радость от первых заработанных денег, но и кучу других житейских уроков. В редакцию обратилась мама 17-летней девочки, которая устроилась на летнюю подработку. Ее планы были простые: заработать денег, чтобы отучиться и получить водительские права. А вот место работы оказалось странным: куча штрафов, смены по 14 часов, отсутствие трудового договора, задержка зарплаты. Однако, по мнению руководителя, ребенок знал, куда идет, был со всем согласен и претензий не имеет — все дело в настроении мамы, пишет onliner.by.

«Моя дочь работает по 16 часов, а ей всего 17 лет!»

— У меня есть дочь Маша, которой 17 лет. В этом году она окончила 11 классов и решила подзаработать на летних каникулах, тем более что у нее есть свидетельство об освоении профессии бармена, которое она получила при школе, — начинает рассказ Анна, мама ребенка. — В январе Маше исполнится 18 лет, и она хотела собрать денег, чтобы сдать на права.

Четырнадцатого июня Маша наткнулась на вакансию бармена в экстрим-парке Boardhouse. Я была немного знакома с директором этого заведения, так как на прошлой работе была поставщиком алкогольных и безалкогольных напитков, и знала его только с хорошей стороны. Через день Маша пришла к десяти утра на собеседование, прошла его и с этого дня приступила к своим обязанностям. Она рассказала, что функционал там огромный: помимо обслуживания клиентов за кассой, нужно заполнять много бумаг, отвечать на телефонные звонки, делать бронь, убирать территорию пляжа и помещений, оформлять аренду шезлонгов… всего и не перечислить. Режим работы заведения предусматривал график с 10.00 до 22.00, но директор настаивал, чтобы сотрудники приходили к 08.30, а домой Маша уходила только в 00.30 — итого от 14 до 16 часов стоячей работы.

Кроме того, директор обещал заключить трудовой договор после двух недель испытательного срока. Однако две недели прошли, а договора так и не было. Маша проработала месяц и спросила, когда будет аванс. Директор ответил: «Только после того, как будут проведены генеральная уборка в помещении и инвентаризация». К слову, первая инвентаризация была только после двух недель работы, и обнаружилась недостача в размере 200 рублей. Маша каждый день напоминала про аванс, на что директор задал вопрос: «У вас что, денег нет? Может, тебе одолжить?»

Я решила вмешаться и написала Виктору в Viber. После переписки он позвонил мне и задал вопрос: «Мы что, в детском саду? Или я нарываюсь на грубость?» Договорились о том, что вечером я приду поговорить. Ходят слухи, что с апреля у него сменилось 10 человек. Уж не знаю, не устраивали его люди или он им так же не платил.

По словам Анны, ее дочь неоднократно жаловалась, что директор грозился оставить всех без зарплаты из-за наложенных штрафов. А штрафов в заведении хоть отбавляй. Появилась запись в книге жалоб и предложений — минус 50 рублей. Опоздал на полчаса без причины — еще минус 25. Пропущенный входящий на телефоне — и 10 рублей испаряются из вашей зарплаты.

График работы тоже вызывает вопросы, ведь 17-летним законом запрещено работать больше 7 часов в день. Однако Анна рассказывает, что ее дочь приходила на работу к 08.30 и уходила уже за полночь. Да и сам чек-лист, по которому работала Маша, предполагает 14 часов труда.

— Директор уклончиво отвечал на мои вопросы о трудовом договоре, мол, бухгалтер в отпуске. Когда я попросила рассчитать моего ребенка, он четко сказал: «Денег не будет». Я ответила, что пойду в суд, он улыбнулся и сказал: «Знаете, сколько таких, как вы, было?»

Также хочу отметить, что в помещении, где работает моя дочь, нет кондиционера — когда была жара +33, там было нечем дышать. Когда я к ней пришла, с ее лица тек пот. Я сначала подумала, что она умылась, но, посидев там 15 минут, я сама промокла насквозь.

«Не мог выплатить аванс без договора». Мнение директора

В день ожидаемой выплаты зарплаты Маша пришла с работы без денег, а мама уже утром отправилась писать жалобу в прокуратуру. Никаких решений пока нет, но мы связались с директором могилевского экстрим-парка Boardhouse. Мужчина считает, что вся проблема носит эмоциональный характер.

— У нас никакого конфликта не произошло. Просто у мамы, видимо, тяжелый период в жизни, как говорит дочка, и она, образно говоря, не в духе. Объясняю, что происходит: устроилась барышня в конце июня, мы с ней обсудили график работы, условия оплаты — девушку все устроило. Соответственно, я сказал, что не могу предоставить им договор, так как бухгалтер уехал в отпуск. Как только он вернется, договор будет предоставлен и подписан с обеих сторон. Двухнедельная стажировка не бесплатная, она входит в контракт и рабочий месяц. Она пришла 17 июня, и договор мы сделаем от 17 июня. Дело в том, что мама дождалась 14 или 15 июля и говорит, почему мы не отдаем ее дочке аванс. Я отвечаю, что не могу, пока не заключен трудовой договор, потому что это незаконно, на каком основании я отдам деньги ее дочери? Будет договор, и я сразу рассчитаю. Если сроки окажутся нарушены, соответственно, начислю сразу аванс с зарплатой.

— А разве законно брать на работу людей без договора?

— Этот момент я понимаю. Мы сегодня разговаривали с представителем по охране труда, и мне довели эту информацию. Но я сразу предупредил, что могу предложить только такие условия, если на них согласны — будем работать. Их все устроило. У меня же не одна девочка работает, их две — обе не конфликтуют. Просто у одной мама спокойная, а у второй — с какими-то проблемами. Суть в том, что мы ни от чего не отказываемся. Я дозвонился своему бухгалтеру, поднял полгорода на уши, и в течение рабочего дня договор будет готов. Соответственно, я передам его девочкам, которые у меня работают, а мама сможет с ним ознакомиться.

— Если с мамами несовершеннолетних столько проблем, может, стоит брать на эту должность уже взрослых людей?

— Понимаете, это первый раз за семь лет моей работы. Все ребята, которые трудились у нас в парке, приходят к нам, и со всеми ними у нас дружеские отношения.

— То есть вы считаете, что причина в маме?

— Совершенно верно. Даже сейчас она приходила, и я при ней спрашиваю у ее дочери: «Маша, у тебя есть ко мне какие-то претензии?» Она отвечает: «Нет». И что я могу сделать? В итоге я им сказал, что сегодня отдаю договор, пусть читают, подписывают, и мы сделаем расчет от начала до конца срока. Пусть мама будет счастлива.

— Рассчитаете с учетом штрафов?

— Ну смотрите, есть определенный ряд штрафных санкций, с которым ребята ознакамливаются при трудоустройстве. Есть чек-лист — это распорядок дня, где указано, чем они должны заниматься в рабочее время и что входит в зону их ответственности. И если человек некачественно выполняет свою работу, неправильно открывает или закрывает смену, оставляет грязь на рабочем месте, не делает заготовки на утро, то да, он получает штраф.

— Эти вещи наносят реальный урон бизнесу или это чисто ваши «хотелки»?

— Давайте так: у нас есть, предположим, лимонад. Он состоит из газировки, сахарного сиропа, льда и кусочков фруктов. Если вечером не заморозить лед, а на следующий день утром приходит человек и хочет лимонада, он его получит?

— Если его нет, вы его не продадите.

— Совершенно верно. То же самое, если не нарезаны лимоны или апельсины. Человек просит, а ему отвечают, что не готовы предоставить такой напиток, хотя в меню он прописан. Или если она не посмотрела, сколько товара у нее осталось на конец рабочего дня и что нужно докупить, не сказала мне, что заканчиваются чипсы, то люди приходят, а купить ничего не могут.

Поверьте мне, мы адекватные, мы никогда никого не ущемляли.

— То есть такого, что человек отработал месяц, а потом остался без зарплаты, потому что все ушло на штрафы, быть не может?

— Конечно, нет. Мама даже не догадывается, сколько получит ее ребенок, она думает, что мы дадим ей голый оклад. Девочка получит, можно сказать, в три раза больше, потому что мы еще доплачиваем 10% от продаж бармена. До мамы, видимо, вся эта информация от дочери не доходит, и она думает, что девочку эксплуатируют и хотят удержать с нее какие-то деньги.

Договор со странностями

Свое слово директор сдержал и передал девочке договор в тот же день, как пообещал нам, правда, на подряд. Но подписать его задним числом тоже оказалось не так просто: мама отказалась, потому что условия вызывали сомнения. Например, согласно одному из пунктов, если расторжение происходит по инициативе подрядчика, то он должен найти себе замену на условиях, полностью удовлетворяющих требования заказчика. Если этого не произойдет, с подрядчика будет удержано 370 рублей. Пока непонятно, будет ли уволена девочка по соглашению сторон, доработает до истечения срока договора или уйдет по своей инициативе.

Также есть индивидуальная материальная ответственность, что предусмотрено только трудовым договором, но никак не договором подряда.

— Прописано и обязательство по неразглашению коммерческой тайны, хотя Машу никто не ознакомил с тем, что входит в эту самую тайну. За нарушение этого пункта полагается штраф в размере 10 минимальных заработных плат (6260 рублей), — рассказывает мама.

Анна рассказывает, что ожидаемая зарплата ее дочери — 800–1000 рублей на руки. Маша по сей день продолжает ходить на работу. Какую сумму она получит, если директор пообещал в три раза больше, мы не знаем, так как непонятно, какая часть уйдет на штрафы. Как только девочка получит расчетник, мы его опубликуем.

Юрист: «К руководителю есть вопросы»

Мы обратились к юристу Юлии Емельяновой за комментарием, чтобы понять, кто прав в этой ситуации.

— В описываемой ситуации наниматель обязан был заключить трудовой договор в письменной форме не позднее дня, следующего за днем допущения к работе. Вместе с тем фактическое допущение уполномоченным должностным лицом нанимателя работника к работе является началом действия трудового договора независимо от того, был ли прием на работу оформлен надлежащим образом.

С учетом норм трудового законодательства девушка вправе обратиться в суд с соответствующим иском с целью установления факта наличия трудовых отношений и требовать устранения допущенных нанимателем нарушений.

Однозначно говорить о том, что если нет трудового договора, то и наличие трудовых отношений не докажешь, нельзя.

Результат рассмотрения возможного судебного спора зависит от конкретных обстоятельств дела, доказательств, предоставленных обеими сторонами. К примеру, одним из доказательств наличия трудовых отношений может служить заявление о приеме на работу, ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка, должностной (рабочей) инструкцией, иными документами, необходимыми при осуществлении трудовой деятельности.

— Куда в подобной ситуации можно обратиться с жалобами?

— В данной ситуации работник может обратиться с жалобой в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты или в профсоюз (при его наличии). Также он вправе обратиться с соответствующим иском в суд — при обращении в суд по трудовым спорам государственная пошлина работником не оплачивается.

— Как вообще регулируется труд несовершеннолетних (нормы по времени, могут ли они подвергаться штрафам)?

— В регулировании труда несовершеннолетних нюансов немало, имеет значение конкретный возраст несовершеннолетнего, в свободное ли от учебы время выполняется работа, медицинские показания и другие обстоятельства.

В нашей ситуации, где возраст девушки составляет 17 лет, можно обратить внимание на то, что такому работнику не допускается устанавливать ежедневную норму рабочего времени свыше 7 часов, также его запрещено допускать к работам, связанным с торговлей и хранением алкогольных и слабоалкогольных напитков.

Если тезисно говорить о трудовых отношениях с несовершеннолетними, то наниматель обязан учесть следующие особенности:

Сокращенная продолжительность рабочего времени.

Отсутствие предварительного испытания.

Для работы с лицом, возраст которого составляет от 14 до 16 лет, необходимо письменное согласие одного из родителей (усыновителей (удочерителей), попечителей).

Продолжительность основного отпуска составляет 30 календарных дней.

Нельзя установить ненормированный рабочий день.

Принятие на работу только после прохождения предварительного медосмотра.

Наличие ограничений по видам работ, которые могут выполнять несовершеннолетние; кроме прочего, нельзя привлекать их к ночным, сверхурочным работам, работе по совместительству, в нерабочие государственные праздники и праздничные дни, в выходные дни.

— Еще директор штрафует ребят, есть отдельный «прайс» (правда, без подписи), который вызывает вопросы. Так можно?

— Применение нанимателем штрафов, в том числе в отношении несовершеннолетних, недопустимо и противоречит требованиям законодательства. Само понятие «штраф» в трудовом законодательстве отсутствует. Если работником допущено нарушение трудовой и исполнительской дисциплины, то наниматель вправе применить к нему соответствующие меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом, а также лишить премии.

Имеет значение то, как наниматель оформляет применение таких «штрафов», что он вкладывает в это понятие и можно ли действия, указанные в «прайсе», классифицировать как дисциплинарный проступок работника.

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