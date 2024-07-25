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Как МАЗы превратились в «проблемные гробы»

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  • 25.07.2024, 12:09
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Как МАЗы превратились в «проблемные гробы»

Даже государственные перевозчики переходят на китайские автобусы.

«Могилевоблавтотранс» меняет «МАЗы на китайские автобусы.

С начала июня организация приобрела автобусы «ANKAI A9» уже на 7 междугородних маршрутов, оставляя МАЗы только на пригородные.

Китайская фирма ANKAI производит автобусы по лицензии немецкой фирмы Setra с 1993 года. В отличие от «высококачэственных» самовозгорающихся МАЗов, эти автобусы повышенного комфорта, с кондиционером, кулером, холодильником и двумя мониторами. Весной приобрел «Могилевоблавтотранс» 3 китайских автобуса марки YUTONG.

«Отсутствие импортных запчастей из-за санкций превратили белорусский транспорт в проблемные гробы, с которыми не хотят связываться даже лукашистские транспортники. Возможно, их заинтересовали откатами импортеры китайских автобусов. Эта ситуация выглядит очень забавно на фоне призывов режима покупать белорусское и попытками втюхать белорусский транспорт по всему миру. Интересно, накажут ли могилевских транспортников и, если да, то как?» — пишет читатель сайта Charter97.org.

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