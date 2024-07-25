Белорусы затягивают пояса и влезают в долги

Белорусы затягивают пояса и влезают в долги3
- 25.07.2024, 12:26
Многие берут новые кредиты, чтобы погасить старые.
Половине белорусов иногда или постоянно не хватает денег до следующей зарплаты, у трети — расходы превышают доходы. А 11% могилевчан, например, берут новые кредиты, чтобы погасить старые. Такие выводы получили социологи в ходе изучения финансовой грамотности населения, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Опрос по заказу Нацбанка проводился в феврале-марте нынешнего года, в нем участвовало 1,5 тыс. человек.
Более половины опрошенных сталкивались с ситуацией нехватки денег до получения следующего дохода (заработной платы, пенсии, стипендии, социальных выплат). Из них 13,4% сталкиваются с недостатком средств ежемесячно, 40,3% – время от времени. По сравнению с 2022 годом стало больше тех, кто с данной проблемой не сталкивается.
В ходе опроса 9,5% белорусов признались, что их расходы «значительно» превышают доходы, «иногда превышали» – 22,3%. То есть живут не по средствам почти 32% населения. У 36% расходы примерно равны доходам.
Респондентам предложили согласиться или нет с депрессивным утверждением: «Из-за финансового положения я никогда не получу в жизни того, чего хочу». Согласны оказались 27,7% белорусов. Больше всего отчаявшихся в Минской (35%) и Могилевской областях (33,5%). Наименее депрессивной оказалась Гомельская область — 17%. В Минске не верят мечтам 23,4% опрошенных.
Что делают, когда деньги закончились?
У белорусов спросили, что они делают, когда заканчиваются деньги до получения нового дохода:
52% стараются экономить;
21% тратят сбережения;
21% берут в долг у родственников, друзей, знакомых;
16% пытаются подработать сверхурочно, находят дополнительную работу;
8,4% покупают товары в рассрочку.
Брать новый кредит, чтобы погасить предыдущий долг, приходилось 6,1% молодёжи, 6,6% — работающим и 3,9% — пенсионерам. Чаще всего с ситуацией необходимости дополнительного заимствования с целью погашения предыдущих долгов сталкивались жители Могилевской области (11,8%).
На сколько хватит подушки безопасности?
В случае потери основного источника дохода 17% опрошенных смогут продержаться на сбережениях только один месяц; 15% – до трех месяцев; 8,5% – от трех до шести месяцев. Показательно, что половина опрошенных затруднилась объяснить, сколько может продержаться без зарплаты.
По сравнению с прошлыми опросами наблюдается снижение числа респондентов, имеющих наименьшую подушку безопасности.
Халявные деньги – потратить или сохранить?
У белорусов спросили, как они распорядятся денежной суммой в размере 50 тыс. рублей, выигранной в лотерею. Выяснилось, что большинство опрошенных склонны тратить или сберегать неожиданные поступления, но не инвестировать.
Тратить предпочитают около 45% опрошенных:
на покупку товаров/услуг (12%),
погашение кредитов/задолженности (9,3%),
как первоначальный капитал для покупки недвижимости (23,2%).
Предпочтут инвестиционные инструменты (ценные бумаги, акции и т.п.) всего лишь 8,4% опрошенных, а 28% предпочтут сберечь деньги.
Прибавку к зарплате положат под подушку
Белорусам предложили пофантазировать над еще одной ситуацией: что они бы сделали в случае появления дополнительного источника дохода размере 400 белорусских рублей на постоянной основе. 46% будут копить деньги, тратить – примерно треть опрошенных. Инвестировать предпочтут 6,5% опрошенных.
В целом, опрос показал, что сберегать деньги разными способами и с разной интенсивностью предпочитают 72% белорусов, тогда как в 2020 году таковых было 56%.