В Беларуси банкротится известный производитель косметики и бытовой химии
- 25.07.2024, 12:34
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Он связан с торговой сетью «Остров чистоты и вкуса».
Экономический суд Гродненской области возбудил дело о несостоятельности (банкротстве) «Фабрики Ромакс», пишет «Зеркало».
Информация об этом опубликована на сайте единого госреестра сведений о банкротстве. «Фабрика Ромакс» входит в группу компаний Romax — как и фирмы, которые управляют торговой сетью «Остров чистоты и вкуса». Напомним, к финансовым трудностям группы компаний известного бизнесмена Виктора Ромука приложили руку силовики и чиновники, но в МАРТ в этом не видят «больших проблем».
Основная деятельность компании «Фабрика Ромакс» — производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств. До недавнего времени эта фирма оставалась, пожалуй, единственной из группы Romax, против которой не была запущена процедура по банкротству или ликвидации.
На судебном заседании 4 июля в Экономическом суде Гродненской области для компании ввели защитный период до 26 июля. В этот день пройдет очередное судебное заседание. До этого изучают финансовые вопросы компании и готовится дело к банкротству.
Имущество предприятия оценивается в 8 млн рублей. Еще около 9 млн рублей в разных валютах фирме должны бизнес-партнеры, следует из судебных документов. Однако долги компании превышают 16 млн рублей в эквиваленте.
Представители фирмы в суде признали, что имеющихся средств недостаточно для погашения просроченных долгов — денег, которые должны заплатить контрагенты, хватит на выплаты зарплаты работникам, обязательных платежей и расходов по текущей деятельности. Попытка предприятия реструктуризировать долг не решила финансовую проблему.
Это предприятие входит в группу компаний Romax, связанную с «Островом чистоты и вкуса».