Песков начал заискивать после переговоров Украины с Китаем 25.07.2024, 12:45

Спикер Кремля заявил, что «идет в унисон».

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о потенциальной возможности начать переговоры с РФ «на определенном этапе».

Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля заявил, что сам «посыл» к переговорам «идет в унисон» с российской позицией. Песков также сказал, что РФ якобы «никогда не отказывалась» от переговоров.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И (главой МИД КНР, - ред.) было сделано (Кулебой, - ред.) такое заявление. Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем», - заявил спикер Путина.

Он добавил, что теперь «нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу».

Напомним, что в рамках своего визита в Китай Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ «на определенном этапе».

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