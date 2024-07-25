закрыть
25 июля 2024, четверг, 12:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков начал заискивать после переговоров Украины с Китаем

  • 25.07.2024, 12:45
Песков начал заискивать после переговоров Украины с Китаем

Спикер Кремля заявил, что «идет в унисон».

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о потенциальной возможности начать переговоры с РФ «на определенном этапе».

Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские агентства, сообщает Цензор.НЕТ.

Представитель Кремля заявил, что сам «посыл» к переговорам «идет в унисон» с российской позицией. Песков также сказал, что РФ якобы «никогда не отказывалась» от переговоров.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И (главой МИД КНР, - ред.) было сделано (Кулебой, - ред.) такое заявление. Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важны детали, которые мы с вами пока не знаем», - заявил спикер Путина.

Он добавил, что теперь «нужно дождаться каких-то разъяснений по этому вопросу».

Напомним, что в рамках своего визита в Китай Глава МИД Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, заявив, что Украина готова вести переговоры с РФ «на определенном этапе».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников