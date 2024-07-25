Крым может стать островом 1 25.07.2024, 12:49

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Украина отрезает россиянам пути снабжения.

Спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что после поражения российского парома «Славянин», который обеспечивал военную логистику россиян на юге, ситуация агрессора на этом направлении еще более усложнилась - временно оккупированный полуостров Крым в любой момент может быть «отрезан» от РФ, пишет unian.net.

«Ситуация для россиян довольно сложная и Крым, с которого все началось (РФ аннексировала полуостров в 2014 году - УНИАН), который они используют как элемент имперской пропаганды, как бы сказать, жемчужина их царской короны, она фактически находится в наиболее уязвимом положении. Потому что полуостров в любой момент может стать островом», - сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас - самое время тем, кто незаконно прибыл в Крым, его покинуть, как это уже практикуется среди семей российских военных моряков.

«Некоторые семьи военных моряков уже покинули Крым. Особенно те, которые передислоцировались фактически в Новороссийск. Это же касается семей спецслужащих, которые так же повывозили своих (родственников - прим.). Поэтому тот, кто остатки критического мышления имеет, этой идеей уже воспользовались. Но на самом деле они сделали это вовремя», - подчеркнул Плетенчук.

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