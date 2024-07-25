Эфиопия для Лукашенко ближе к сердцу, чем Беларусь? 2 25.07.2024, 13:11

4,170

О цинизме белорусского диктатора.

Лукашенко 24 июля, в среду, направил соболезнования президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде в связи с большим числом жертв после схода оползня. Об этом сообщили в пресс-службе диктатора.

Примечательно, что Лукашенко не выразил никаких соболезнований семьям белорусов, погибших после разгула стихии.

Буря пронеслась по Беларуси две недели назад. По данным МЧС, погибли шесть человек, включая двух детей. Пострадало около 600 населенных пунктов, упали сотни деревьев. Это крупнейшее стихийное бедствие последнего времени для нашей страны.

На следующий день после воскресного урагана Лукашенко никак его не прокомментировал даже после того, как МЧС сообщило о гибели в результате непогоды шести человек (среди них двое детей).

Вместо соболезнований Лукашенко обвинил белорусов в неправильной реакции на стихию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com