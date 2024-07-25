NBC: Обама все-таки поддержит Харрис публично 1 25.07.2024, 13:12

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Поддержка экс-президента США должна стать отдельным моментом.

Бывший президент США Барак Обама в частном порядке полностью поддержал кандидатуру Камалы Харрис на пост президента, он вскоре планирует сделать это публично, пишет NBC News со ссылкой на источники в четверг, 25 июля.

Обама и Харрис тесно общались с тех пор, как вице-президент объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента после выхода из гонки Джо Байдена. По словам четырех человек, знакомых с ситуацией, на этой неделе они провели несколько бесед.

«Он регулярно общается с ней и считает, что у нее все хорошо началось», — сказал один из источников.

Пока Обама остается одним из немногих известных демократов в стране, который еще не поддержал Харрис публично. Один из источников издания говорит, что поддержка Обамы должна стать отдельным моментом.

Помощники Обамы и Харрис обсуждают возможность их совместного появления на публике в ходе предвыборной кампании, но дата пока не определена.

Мишель Обама также поддерживает кандидатуру Харрис, сообщили два источника.

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