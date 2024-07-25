«Беларусбанк» будет по-новому отправлять денежные переводы 25.07.2024, 13:15

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Изменяются лимиты и сам процесс.

«Беларусбанк» объявил, что с 1 августа введет изменения по денежному переводу «Хуткi». «Увеличиваются лимиты в сутки и меняется процесс отправления», — уточняет финучреждение.

Так, максимальная однократная сумма перевода увеличится до 500 рублей (сейчас — 100 рублей). Максимальное количество операций в день по операциям с использованием одной карточки вырвастет до 5 переводов в общей сумме не более 2,5 тыс. рублей (сейчас — 2 отправления в сумме до 200 рублей).

«Максимальное количество операций в течение 4 дней по операциям с использованием одной карточки — 15 переводов в общей сумме не более 7,5 тыс. рублей (сейчас — 6 переводов в сумме до 600 рублей)», — уточняет фиунчруждение.

За 30 дней можно будет сделать до 40 переводов на 20 тысяч рублей (теперь — 15 отправлений в сумме до 1,5 тыс. рублей).

«Первая часть кода перевода «Хуткi» отправляется СМС-сообщением на номер телефона инициатора услуги, а не получателя, как было ранее, — сообщает «Беларусбанк». — При оформлении перевода потребуется ввести номер мобильного телефона отправителя или подтвердить корректность отображенного номера. Код, который придет на данный номер телефона, станет первой частью кода перевода «Хуткi» для получения наличных в банкомате. До указанных изменений при оформлении перевода вводился номер получателя».

Перевод «Хуткi» позволяет отправлять и получать наличные в банкомате без карты.

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