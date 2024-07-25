Полководец Филипп Киркоров Anti-Colorados, Defence-Line

25.07.2024, 13:24

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Ходят слухи, что товарищ Белоусов готовится покинуть министерское кресло.

Если бы военное ведомство противника решило немного очеловечить свой образ, то сегодняшняя сводка о сбитых воздушных целях звучала бы примерно так: «Вы не поверите, но мы опять все сбили в нескольких регионах, и как всегда, кое-где упали обломки сбитых воздушных целей». Действительно, сразу из нескольких регионов поступили сведения о том, что наблюдался пролет на малой высоте ударных дронов ВСУ. В частности, местный житель волгоградской области, который вполне мог бы исполнять обязанности Путина, поскольку в момент съемки занимался выпасом коров, наблюдал и снял на видео пролет трех явно украинских дронов, которые шли курсом на восток.

В связи с этим пришлось признать, что был совершен очередной налет на авиабазу в Ахтубинске. Это именно та база, на которой были испорчены несколько самолетов Су-57, которые враг относит не то к 5-му, не то к 55-му поколению аэропланов. По состоянию на сейчас, противник рассказывает о том, что на аэродром упали обломки одного из аппаратов, другой попал в нежилое строение, а третий ушел в подпространство, убоявшись их невыносимо мощного ПВО.

Ну а мы понимаем, что пролететь 600 км от границы Украины для того, чтобы атаковать непонятную халабуду и присыпать обломками аэродром, это не наш почерк, и скорее всего, мы узнаем куда действительно попали дроны. Но будет это чуть позже. Ведь официально противник до сих пор не признал, что ему пришлось попрощаться как минимум с двумя новейшими Су-57. Официально, они еще целые и невредимые, весело бороздят просторы большого театра. Хотя возможно самолеты еще отремонтируют, ведь не зря же с флагмана черноморского флота сняли какие-то важные детали. Вполне возможно, что их можно поставить на поврежденные самолеты.

Кстати, официально противник не признал вчерашний атаки даже на железнодорожный паром с названием не то «Славянин» не то «Селянин». Оно и понятно, поскольку инцидент случился аккурат возле Керченского моста, где по заявлению противника, плотность противовоздушной обороны больше, чем в районе Москвы. Тем не менее, паром продемонстрировал способность дать шапку не хуже авианосца «Адмирал Кузнецов». Как сообщают источники, на него погрузили что-то ценное из военного оборудования и уже намеревались перевести это в Керчь, но тут случился пожар.

Сегодня же противник рассказал о том, что сбил все дроны над Белгородской областью. Причем, в этот раз он не стал уточнять количество сбитых дронов, а просто заявил о том, что сбил все. Кроме того, в сети появилось видео пожара на одном из предприятий в населенном пункте Льгов, соседним с Белгородской – Курской области. Пожар был виден на большом расстоянии и потому скрыть сам этот факт было невозможно, тем более, что несознательно граждане сняли видео об этом инциденте.

В итоге, было заявлено о том, что ВСУ нанесли удар по неработающему и совершенно унылому предприятию. Правда, они не пояснили, что же там так бодро горело. Но это и не к чему, главное, что все сбито и по предприятию попали обломки дрона. За кадром остается только то, что противник давно использует территории и здания своих предприятий как место, где он укрывает свои военные активы. Нашим спецам это хорошо и давно известно и потому по таким местам регулярно и смачно прилетает.

В общем такая позорная риторика руководства военного ведомства вызывает все больше критики, а в самой Москве уже ходят слухи о том, что товарищ Белоусов готовится покинуть министерское кресло. Якобы, Шойгу обхаживает Путина с тем, чтобы тот вернул его и его оленей в министерство, а лоббисты оленевода рассказывают о том, что Белоусов не смог показать ничего нового, но врет еще сильнее чем Шойгу, особенно по части успехов на фронте и невыносимо эффективной работе ПВО, которое сбивает буквально все и если понадобится, собьет Луну, Альфу Центавра и даже Тау Кита.

Коридорные интриги в Кремле – их внутреннее дело, и необходимость срочной замены шила на мыло является собой иллюстрацию обычных дворцовых интриг. С учетом того, что у Путина все короче скамейка запасных, поскольку престарелая публика держится все ближе к земле, то выбор действительно не велик. Конечно, можно было бы назначить министром Лешу Миллера либо и Игоря Сечина – невыносимо эффективных менеджеров, но тут есть свои издержки. В самом деле, кому доверить командование нефтью и газом, если не этим крупным специалистом и экспертам в своем деле.

Тем не менее, ситуация у фюрера не такая уж и безнадежная. У него есть кандидатуры неожиданные, но не менее подходящее на эту должность. Так например есть как минимум два специалиста, которые легко могут примерить на себя мундир с большими звездами. Чем плох Газманов, например? Он замечательно и давно выступает в одежде стиля милитари и тем более лет 40 как поет про скакунов? Сам он вполне может проскакать по министерскому кабинету, потрясая эполетами аксельбантами, не хуже того же оленевода.

Или взять другого потенциального полководца Филиппа Киркорова. он тоже часто выступает в костюме военного образца, пусть позапрошлого века. Ну ведь и почетный караул самого фюрера тоже ходит в подобных костюмах, так что тут полное соответствие образу. Это еще не все. Именно у Киркорова есть важное преимущество как над Белоусовым, так и над Шойгу. С учетом того, из кого формируют часть штурмовых подразделений оккупационных войск, получивших названия «Боевой петух», «Золотой гребешок» или «Масляна бородушка», Киркоров нашел бы с ними общий язык быстро и непринужденно.

В конце концов, если по какой-то причине не сложится с указанными выше деятелями, всегда можно поставить на руководство министерством Александра Дугина. Он-то точно знает как правильно двигать войска по направлению арийской расы и к своим исконным корням. Правда, и сейчас ВСУ направляют эти войска к корням деревьев по многочисленным посадкам, но под руководством Дугина был бы другой масштаб и скорость этого движения.

Единственное, что удерживает от подобного рода ротации, так это то, что кто бы не стал министром, все равно цели будут сбиваться полностью и только обломки будут долетать до важных объектов. Судя по всему, от перемены мест министров, сумма сбитых воздушных целей никак не изменится. И можно только представить, как они кусают локти от того, что в свои бравые отчеты они никак не могут включить потопленные украинские корабли, по причине их отсутствия. С другой стороны, они уже давно сбивают самолеты F-16 и потому в какой-то момент они могут рассказать и про потопленные корабли.

Anti-Colorados, Defence-Line

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