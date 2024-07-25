Сокрушительный удар по парому «Славянин» в порту «Кавказ»: у России начались проблемы 25.07.2024, 13:32

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Разведка Британии оценила последствия.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что украинские силы 23 июля повредили железнодорожный паром «Славянин» в порту Кавказ, Россия. Удар повлечет для России дальнейшие логистические проблемы при снабжении своих оккупационных сил на юге Украины и перевозках сжиженного нефтяного газа.

Как отмечается в сводке разведки Британии, «Славянин» имеет наибольшую грузоподъемность из трех железнодорожных паромов в Керченском проливе между Россией и Крымским полуостровом.

По данным британской разведки, после успешных ракетных ударов Украины, в результате которых 29 мая 2024 года были повреждены два других железнодорожных парома, «Славянин» был снова введен в эксплуатацию после столкновения в конце 2023 года как единственный железнодорожный паром. Также работают автомобильные паромы. До передислокации «Славянин» скорее всего перевозил сжиженный нефтяной газ через Керченский порт.

«Вывод паромов из строя, даже временно, приведет к увеличению расходов, а также снизит гибкость России в транспортировке топлива, боеприпасов и оборудования через Керченский пролив. Вполне вероятно, что России теперь придется рисковать движением поездов с топливом через Керченский мост, чего она пыталась избежать с момента первой атаки на мост в октябре 2022 года», - отмечают в Минобороны Великобритании.

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