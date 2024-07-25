В заброшенном поместье обнаружили коллекцию редких британских ретроавто 25.07.2024, 13:34

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Место расположения поместья держится в секрете.

В Великобритании обнаружили заброшенную коллекцию ретроавто. Машины годами стоят на территории заброшенного поместья, пишет «Фокус».

Место расположения поместья держится в секрете, известно лишь, что оно расположено в Англии. Соседи рассказали, что его владелец жив и здоров, но по неизвестным причинам не уделяет внимание дому и коллекции авто. Впрочем, имение находится под видеонаблюдением.

Владелец поместья является поклонником марки Morgan — у него сразу четыре модели этого бренда. Среди них — три четырехцилиндровых родстера Morgan 4/4 80-х и 90-х годов, а также один Morgan Plus 8 с 3,9-литровым 190-сильным V8 от Range Rover и пробегом всего 8730 км.

Кроме того, обнаружены два классических Mini Cooper. Один из них имеет пробег в 11 260 км.

Состояние автомобилей разное. Машины, которые стоят в помещении, лучше сохранились, чем те, которые оказались на улице. В доме также хранится немало литературы об автомобилях Morgan — книги, альбомы, постеры и коллекция фотографий.

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