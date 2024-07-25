СБУ против ФСБ Александр Черненко

25.07.2024, 13:39

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Россияне изменили тактику вербовки своих агентов.

После разгрома агентурных сетей в 2022–2023 годах подчиненными Малюка враг перешел к вербовке через интернет. Основные мишени новой агентуры – поджог авто военных и релейных шкафов на железной дороге. СБУ успешно противодействует новой тактике ФСБ и задерживает любителей рублей.

Только за последние три дня были задержаны агент ФСБ, который охотился на релейные шкафы «Укрзалізниці» и корректировал удары по Одессе, диверсант РФ, который поджег в Киеве релейный шкаф, а во Львове – приспешники ФСБ, поджигавшие авто военных. Сегодня стало известно и о поджигателе машин ВСУ в Ровно, которого задержала СБУ. Ежедневные задержания важны не только для наказания, но и как предостережение для других.

ФСБ ищет предателей разными методами: высчитывая пророссийские посты в соцсетях или вербуя через предложения работы в Telegram. Отдельная категория – те, кто контактировал со спецслужбами РФ на оккупированной территории или находясь в России. Часто ФСБ вербует несовершеннолетних украинцев, надеющихся избежать ответственности.

Системная работа нашей контрразведки снизила количество подобных инцидентов, особенно на железной дороге. Мотивы поджигателей можно разделить на две категории: идейные любители «русского мира» и безидеологические любители денег. Результат для обоих одинаков: до восьми лет лишения свободы за поджоги, пожизненный срок за наведение вражеских ракет. Враг не спешит обменивать своих разоблаченных агентов, относясь к ним как к отбросам, и это заслуженно.

Александр Черненко, censor.net

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