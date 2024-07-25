Синоптики предупредили белорусов о новой волне жары 25.07.2024, 13:47

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В двух областях — оранжевый уровень опасности.

Белгидромет обновил прогноз погоды и показал оранжевую карточку сразу двум регионам: в Брестской и Гродненской областях сегодня ожидаются грозы, шквалистый ветер порывами до 15—20 м/с, местами сильные ливни.

Что касается столицы, здесь продолжается зной и на протяжении всего дня будет жарко — 26—28 градусов, возможен кратковременный дождь с грозой.

Еще жарче (переменная облачность, без осадков) будет в восточной части страны: в Витебске, Могилеве и Гомеле столбик термометра может подняться до 29. В Бресте и Гродно в пятницу попрохладнее — 22—24 градуса тепла.

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