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Синоптики предупредили белорусов о новой волне жары

  • 25.07.2024, 13:47
  • 1,640
Синоптики предупредили белорусов о новой волне жары

В двух областях — оранжевый уровень опасности.

Белгидромет обновил прогноз погоды и показал оранжевую карточку сразу двум регионам: в Брестской и Гродненской областях сегодня ожидаются грозы, шквалистый ветер порывами до 15—20 м/с, местами сильные ливни.

Что касается столицы, здесь продолжается зной и на протяжении всего дня будет жарко — 26—28 градусов, возможен кратковременный дождь с грозой.

Еще жарче (переменная облачность, без осадков) будет в восточной части страны: в Витебске, Могилеве и Гомеле столбик термометра может подняться до 29. В Бресте и Гродно в пятницу попрохладнее — 22—24 градуса тепла.

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