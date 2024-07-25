Что задумал Путин в Харьковской области? 25.07.2024, 13:55

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Ситуация динамичная.

На севере Харьковской области продолжают идти тяжелые бои между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками. Прорыв границы в мае, когда враг пытался продвинуться ближе к Харькову, был купирован украинскими защитниками, которые теперь работают над тем, чтобы выбить врага на его территорию.

Впрочем, противник может попытаться запустить еще одну волну наступательных действий на северном направлении. Оккупанты проводят перегруппировки, восстанавливают свои силы и готовятся к новым штурмам.

Что происходит на севере Харьковщины, к чему готовятся войска РФ, и какие еще направления в регионе могут стать потенциально опасными – разбирался «Главред».

Какая ситуация на севере Харьковской области и к чему готовится враг

Оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на севере Харьковщины, в районе населенного пункта Глубокое они готовятся к наступательным действиям, рассказали в оперативно-тактической группировке «Харьков».

Также россияне планируют возобновить боевые действия вблизи Лукьянцов.

В районе Мурома Белгородской области противник восполняет свои силы, а в направлениях центральной и восточной частей Волчанска проводит перегруппировку.

Есть ли признаки подготовки РФ к новым наступательным действиям

Пока у ВСУ нет информации о том, что враг готовится к новым наступлениям на севере Харьковской области, сказал представитель ОСГВ «Хортица» Назар Волошин.

Враг активно атакует в направлении населенных пунктов Глубокое и Волчанск. Там сосредоточены основные вражеские силы, фиксируются попытки продвижения.

«Речь идет не о наращивании, а происходит лишь ротация подразделений противника. В том числе и тех, которые наши Силы обороны сильно «потрепали»… Ситуация динамичная, ведь противник пытается потеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций при поддержке авиации. Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ», - объяснил ситуацию офицер.

Новая волна попыток прорваться к Харькову

Историю с наступлением войск РФ на севере Харьковщины можно назвать провальной, однако оккупанты не собираются останавливаться, считает заместитель командира Третьей штурмовой, майор ВСУ Максим Жорин.

Он допускает попытки новых прорывов на Харьковском направлении.

«Вполне вероятно, что скоро мы увидим новую волну попыток прорваться на Харьков, поэтому выдыхать нам и расслабляться точно сейчас не время. Чтобы враг не мог осуществить своих планов, всегда нужно готовиться к различным сценариям - в том числе, к худшим», - предупредил Жорин.

Наступление России на севере Харьковщины почти купировано?

Украинская армия на севере Харьковской области относительно стабилизировала ситуацию, рассказал Главреду военный эксперт Олег Жданов. Россияне создали два плацдарма для наступления – в Липцах и Волчанске – однако Силы обороны поджимают оккупантов.

«Есть ещё небольшие «качели» в плане линии фронта, но, тем не менее, уже можно сказать, что там у нас позитивный результат: мы блокируем часть российских войск на Агрегатном заводе в Волчанске; потихоньку зачищаем город, несмотря на то, что враг постоянно пытается атаковать (ежесуточно осуществляет 4-10 атак) и обойти Волчанск с севера, но мы не даём; поджимаем вражеские войска в районе населённого пункта Глубокое, и, вероятно, нам удастся там их или окружить, или вынудить отступить», - полагает Жданов.

«Путину очень хочется достать Харьков»

В то же время, говорит Жданов, Путин очень хочет достать Харьков и вынудить город-миллионник эвакуироваться. Россияне не могут бросить захваченные под Харьковом плацдармы.

Но это капкан для оккупантов: у них нет резерва и они не понимают, в какую сторону нужно двигаться в дальнейшем.

«Российское военное и политическое руководство угодило в ловушку, из которой только два выхода: либо продолжать жечь войска в Харьковской области, но тогда эти войска нужно где-то снимать и, соответственно, ослаблять фронт, либо надо отводить войска с Харьковщины, иначе они там просто погибнут под воздействием наших огневых средств. И это будет позорное поражение больших масштабов для российского военного командования. Потому перед ними стоит дилемма», - добавил Жданов и подчеркнул, что россияне сами не уйдут и зубами вцепятся в Харьковщину.

Враг пытается захватить Волчанск и Липцы

Россияне в боях с ВСУ несут большие потери, но восполняют силы и готовятся к новым штурмам. Их цель – оккупация Волчанска и Липцев, чтобы создать плацдарм уже для продвижения к Купянску и обстреливать артиллерией Харьков, считает командир батальона ударных БпЛА «Ахиллес» 92-й ОШБр ВСУ Юрий Федоренко. Его батальон воюет на Харьковском направлении.

«Но Силы обороны виртуозно выполняют свою работу, у противника там успехов нет. Также проведен ряд операций, которые позволили выбить противника с определенного количества позиций и сейчас их надежно удержать. Ситуация близка к стабилизации, то есть Силы обороны воюют в полный рост для того, чтобы можно было так сказать», - отметил военный.

Два потенциально опасных направления в Харьковской области

До мая этого года, пока Россия не открыла новый фронт на севере области, бои шли лишь в Купянском районе. Но уже в мае и июне глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявлял, что россияне могут активизироваться на Золочевском и Боровском направлениях.

Впоследствии оккупанты активизировались в направлении Боровой, там враг начал движение в районе Андреевки, заметил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

«Район Андреевки — это как раз та линия, о которой упоминали ранее: Андреевка – Мясожаровка, это по реке Жеребец, выход на Вишневое – Первомайское – Копанки, и это Боровая, направление на Боровую. То есть российские оккупационные войска после почти уже как месяца — полутора месяцев подготовки к какой-то активизации в направлении Боровой (и как ожидали по линии Копанки – Первомайское – Вишневое) начали движение в районе Андреевки. То ли это у них ситуативный был прорыв, то ли это целенаправленный выход на Вишневое, а из Вишневого — продвижение дальше через Зеленый Гай и Боровскую Андреевку, мы увидим. Но пока активизация отмечается именно в этой локации после предупреждения о скоплении сил и средств россиян в направлении Боровой. Хотя это может быть просто ситуативно успешный штурм, состоявшийся именно в этой локации», - говорит эксперт.

Почему войска РФ активизировались в районе Боровой

Усиление интенсивности боевых действий в направлении Боровой связано с операцией россиян по оккупации Донецкой области.

Россияне наверняка рассматривают атаку на Боровую как потенциальную возможность для дальнейшего продвижения к Святогорску и Лиману Донецкой области. Такое продвижение могло бы дать им возможность окружить Краматорско-Славянскую агломерацию уже с севера.

Ситуация на Купянском направлении

В Купянском районе враг пытается выйти к левому берегу Оскола и достигает определенных успехов, говорит начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Если оккупантам удастся выйти к Осколу, он усилит удары по Купянску. Противник применяет большое количество сил и средств.

«Враг постоянно подходит к фактически определенным рубежам, пытается выйти к левому берегу, имеет тактические успехи. Очень большое количество живой силы, техники, вооружения сейчас брошено на Купянское направление. И понимание того, что четкая задача – выйти на левый берег, а мы понимаем, если враг подойдет к левому берегу реки Оскол, то единственная тактика, которую он применяет – это уничтожение. И это будет с городом Купянск. Но мы уверены в наших ребятах в ВСУ», - уточнил Беседин.

На карте DeepState мы видим, что враг атакует позиции ВСУ в направлении Синьковки, Петропавловки, Степовой Новоселовки и вблизи Песчаного, где оккупантам удалось продвинуться.

Российским войскам нужен выход на левый берег реки Оскол для удержания Лимано-Купянской оси и дальнейшего продвижения в Харьковской области, убежден Александр Коваленко.

«Они продолжают пытаться выйти хотя бы на левый берег реки Оскол, чтобы держать ее как некую естественную преграду и сформировать соответствующий плацдарм для того, чтобы удержать Лимано-Купянскую ось для дальнейшего наступления на Харьковщине», - сказал эксперт.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Бои в Харьковской области нужны РФ для оккупации Донбасса

Боевыми действиями в Харьковской области оккупанты решают несколько задач. На севере они пытаются оттянуть наши силы на Липцевское и Волчанское направление. Угрозы наступления на Золочевском направлении нужны для того, чтобы попытаться подойти к Харькову с северо-запада и усилить попытки истощить украинские войска, а также снизить уровень их потенциала.

На юго-востоке Харьковщины им нужно получить позиции не только для окружения Донецкой области, но и построения так называемого пояса безопасности. Чтобы впоследствии сделать на юге Харьковской области буферную зону для прикрытия позиций оккупантов на Донетчине.

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