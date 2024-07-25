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В Румынии нашли пропавшие ночью российские «шахеды»

  • 25.07.2024, 14:00
В Румынии нашли пропавшие ночью российские «шахеды»

Обломки обнаружены в дельте Дуная.

Румынские военные обнаружили обломки российских дронов -камикадзе Shahed-131/136, которые во время ночной атаки россиян по Украине влетели в воздушное пространство Румынии, сообщает издание Digi24 со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что три российских «шахеда» локационно исчезли на территории Румынии во время отражения российского нападения на Одесскую область.

В то же время, воздушную тревогу из-за зафиксированных целей в воздушном пространстве Румынии ночью объявили в уезде Тульча, что по ту сторону границы с Украиной и граничит через Дунай с Измаильским районом.

«Румынские военные, направленные на поиски в уезде Тульча, нашли металлические части, которые могут быть частями российских беспилотников вблизи города Плауру в дельте Дуная», - отметили источники издания.

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