В Румынии нашли пропавшие ночью российские «шахеды»
- 25.07.2024, 14:00
Обломки обнаружены в дельте Дуная.
Румынские военные обнаружили обломки российских дронов -камикадзе Shahed-131/136, которые во время ночной атаки россиян по Украине влетели в воздушное пространство Румынии, сообщает издание Digi24 со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.
Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что три российских «шахеда» локационно исчезли на территории Румынии во время отражения российского нападения на Одесскую область.
В то же время, воздушную тревогу из-за зафиксированных целей в воздушном пространстве Румынии ночью объявили в уезде Тульча, что по ту сторону границы с Украиной и граничит через Дунай с Измаильским районом.
«Румынские военные, направленные на поиски в уезде Тульча, нашли металлические части, которые могут быть частями российских беспилотников вблизи города Плауру в дельте Дуная», - отметили источники издания.