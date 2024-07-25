В Румынии нашли пропавшие ночью российские «шахеды» 25.07.2024, 14:00

Обломки обнаружены в дельте Дуная.

Румынские военные обнаружили обломки российских дронов -камикадзе Shahed-131/136, которые во время ночной атаки россиян по Украине влетели в воздушное пространство Румынии, сообщает издание Digi24 со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что три российских «шахеда» локационно исчезли на территории Румынии во время отражения российского нападения на Одесскую область.

В то же время, воздушную тревогу из-за зафиксированных целей в воздушном пространстве Румынии ночью объявили в уезде Тульча, что по ту сторону границы с Украиной и граничит через Дунай с Измаильским районом.

«Румынские военные, направленные на поиски в уезде Тульча, нашли металлические части, которые могут быть частями российских беспилотников вблизи города Плауру в дельте Дуная», - отметили источники издания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com