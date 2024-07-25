«Это для кенгуру?»: лежачие полицейские на тротуаре шокировали жителей Могилева 2 25.07.2024, 14:07

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Мнения разделились.

Жительница Могилева опубликовала на просторах соцсетей короткий ролик, где рассказала о том, что в городе на тротуаре установили лежачие полицейские. На кадрах видно: пешеходная полоса разделена на две части — для обычных белорусов и для велосипедистов. На второй, в свою очередь, перед выездом на пешеходный переход и расположились препятствия. Судя по всему, задумку властей автор не поняла, поэтому решила спросить в комментариях у более знающих людей.

«Внимание, Могилев! Будьте осторожны. На велосипедных дорожках начали появляться лежачие полицейские. Может, кто знает, зачем?» — обратилась к пользователям TikTok автор. Те долго не молчали:

«Зачем? Да затем, чтобы с велосипеда не пересаживались в инвалидное кресло».

«Заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода. Этот пункт никто не соблюдает», — ответил на вопрос автора кто-то в комментариях.

«По опыту одобряю. Как пешеход, водитель и велосипедист. А то летают через капот, а потом говорят: «Думал проскочу». Не хочу никого обидеть, есть нормальные велосипедисты и самокатчики, без ампутированного инстинкта самосохранения. Но есть тот самый процент…» — высказался о наболевшем один из мужчин. Другой ему ответил:

«А водил нету таких, которые думают, что проскочат? Не смеши, все люди одинаковые, все хотят легкой жизни».

«Наконец-то и для велосипедистов препятствия. Надо еще для пешеходов что-нибудь придумать — ямка, бугорок, а то что водителям страдать», — то ли в шутку, то ли всерьез написал еще один белорус.

«А еще, не в обиду будет сказано могилевским… Даже водителям везде бы поставила: ездят, как хотят. Ни поворотов, разворот где хочу, рядом боюсь ехать, не знаешь, что у них на уме, свои ПДД», — поделилась мнением белоруска.

«Вначале разрешили не спешиваться, а теперь это. У нас настолько все плохо с кадрами?» — не поддержал идею местных властей пользователь TikTok. С ним были солидарны и другие: «Согласен. Маразм крепчает».

«Еще надо поставить высокий забор между пешеходной и велосипедной дорожками. Чтобы наглые пешеходы не ходили там, где не полагается», — предложил еще один подписчик соцсети.

«На себя смотрите! Вы ж, водилы, на красный стараетесь проскочить, неоднократно видел. А сколько таких не проскочило?» — встал на защиту велосипедистов кто-то из белорусов.

«Ну и толку? Что стоит объехать его? Если класть, то от дороги и на 20 метров в сторону. А так — лишняя трата бюджетных денег», — высказался еще один неравнодушный житель. Другой пошутил: «Это для кенгуру?»

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