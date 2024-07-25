Последнее предупреждение для Китая Майя Карлин, The National Interest

25.07.2024, 14:16

Как субмарины Ohio ВМС США могут остановить Пекин.

Агрессивные маневры Китая в отношении американских самолетов в Южно-Китайском море, включая рискованные перехваты летчиков ВМС НОАК, требуют решительного ответа со стороны США для сдерживания дальнейших враждебных действий.

Одной из эффективных стратегий может стать всплытие атомных подводных лодок класса Ohio с демонстрацией их способности развернуть 154 крылатые ракеты Tomahawk каждая.

Этот шаг, повторяющий демонстрацию силы 2010 года, продемонстрирует готовность американских вооруженных сил и напомнит Пекину о военно-морской мощи Америки.

На постоянную враждебную активность Китая в отношении американских активов в Южно-Китайском море можно ответить демонстрацией силы. В прошлом году летчик ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пролетел в пределах трех метров от американского бомбардировщика B-52, поставив оба самолета под угрозу столкновения.

В другом инциденте китайский истребитель J-16 совершил агрессивный маневр во время перехвата американского самолета RC-135. Соединенные Штаты должны предотвратить эти враждебные действия.

Еще в 2010 году ВМС США подняли на поверхность три свои атомные подводные лодки класса Ohio (SSGN), чтобы показать Пекину, что эти грозные субмарины могут оказаться в любой точке земного шара.

За последние несколько десятилетий военно-морской потенциал Китая стремительно вырос. В период с 2000 по 2005 год численность ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) увеличилась почти вдвое — со 100 морских платформ до 200.

Как сообщает The Martime Executive, «это цунами китайского кораблестроения будет иметь огромные последствия для инициативы КНР по силовому захвату Тайваня, решения других споров о суверенитете в свою пользу, выделения региона в качестве исключительной зоны по отношению к международным правилам и нормам, а также проецирования силы и влияния Пекина по всему миру». На фоне столь стремительного развития китайских ВМС Вашингтон передал Пекину недвусмысленное послание, выведя на поверхность три своих атомных подводных лодки.

Обзор атомных подводных лодок класса Ohio

Холодная война привела к самому большому за всю историю человечества прогрессу в инновациях, связанных с подводными лодками. В эпоху после Второй мировой войны американские инженеры уделяли первостепенное внимание разработке самых совершенных технологий для субмарин, что привело к созданию первой в мире атомной подводной лодки Nautilus (SSN-571) к середине 1950-х годов. В следующем десятилетии ВМС разработали баллистические ракеты и пусковые платформы, позволявшие осуществлять пуски, когда субмарина находилась под водой.

Эти передовые разработки позволили ввести в строй 41 подводную лодку-носитель баллистических ракет в период с конца 1950-х по конец 1960-х годов.

В течение следующих нескольких лет ВМС получили первые четыре подводные лодки с баллистическими ракетами класса Ohio – Ohio, Florida, Michigan и Georgia. После распада СССР обзор ядерной политики показал, что для обеспечения необходимого уровня сдерживания Соединенным Штатам требуется всего 14 ПЛАРК (атомных подводных лодок с крылатыми ракетами). Чтобы соблюсти требования договора, ВМС превратили четыре своих ракетных подводных крейсера в ПЛАРК.

Сегодня эти субмарины представляют собой более половины всех подводных сил, обладающих возможностью вертикального пуска полезной нагрузки. Вместо ракет Trident с ядерными боеголовками эти подлодки оснащены 154 крылатыми ракетами Tomahawk, способными поражать неядерными боеголовками цели в радиусе 1600 км.

В июне 2010 года USS Ohio всплыла в филиппинской бухте Субик. Следующим всплыл USS Michigan, на этот раз в Южной Корее, а затем USS Florida в Индийском океане. Эта демонстрация силы показала, что ВМС могут запустить до 462 новых «Томагавков» из любой точки земного шара.

Не может быть, чтобы Пекин не обратил внимания на это событие с тремя кораблями. Поскольку напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином продолжает нарастать, такая стратегия поможет предотвратить дальнейшие враждебные действия.

Майя Карлин, The National Interest

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com