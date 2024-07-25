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Путин забрал Лукашенко в монастырь

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  • 25.07.2024, 14:18
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Путин забрал Лукашенко в монастырь

Встреча пройдет в сакральном для главы Кремля месте.

Сегодня, 25 июля, началась встреча Путина и Лукашенко. Белорусский правитель сначала прибыл в Санкт-Петербург, а оттуда глава Кремля забрал его на остров Валаам. Именно там находится известный православный монастырь, который Путин считает сакральным местом.

Отметим, это не первый раз, когда два диктатора встречаются именно на Валааме. Летом 2019 года, когда Путин давил на Лукашенко с подписанием так называемых дорожных карт «союзного государства», встреча состоялась именно там.

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