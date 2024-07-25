Один из крупнейших производителей водки предложил лишить россиян последнего импортного алкоголя 1 25.07.2024, 14:31

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Напитки ввозят в РФ по параллельному импорту.

Российский государственный холдинг «Татспиртпром» выступил за запрет параллельного импорта крепкого алкоголя. Глава компании Руслан Максудов заявил в интервью РБК, что инициатива была полезной в начале войны с Украиной, когда отечественный рынок покинули зарубежные производители популярных спиртных напитков и образовалась некая брешь. Но теперь в России нет недостатка в такой продукции, заверил он.

«За два года с этой задачей рынок вполне справился. Сейчас действительно существует мнение, что пора пересмотреть список брендов, разрешенных к параллельному импорту, поскольку наша отрасль хорошо развивается сама», — сказал Максудов. Он также подчеркнул, что страна должна «защищать» свой алкогольный рынок, учитывая те условия, в которых она находится.

Ранее ЕС и США ввели эмбарго на российскую водку. В результате в 2023 году ее экспорт упал в 2,5 раза. В Азии этот напиток не слишком востребован. Между тем «Татспиртпром» является одним из крупнейших производителей водки в России. Среди его брендов — TUNDRA, «Русская валюта», «Ханская», «Купава», «Хлебная» и проч.

Максудов отметил, что запрещать ввозить по параллельному импорту водку необязательно, поскольку здесь отечественные производители и так имеют «сильные позиции». Что касается остальной группы спиртных напитков, то «можно было уже и скорректировать эти списки», добавил он.

В ноябре 2022 года Минпромторг добавил около 40 алкогольных брендов в список товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателя. Среди прочих в перечень попали шотландский виски White Horse, Auchentoshan и Bell’s, ирландский виски Bushmills, американский виски Jack Daniels и бурбон Jim Beam, ликеры Jägermeister и Kahlua.

Максудов также призвал российские власти снять ограничения на рекламу алкоголя. По его мнению, «много лет назад это было оправдано, но сейчас рынок уже созрел». «Думаю, что общество уже стало другим и производители тоже. Вы знаете, какой контроль сейчас со стороны государства. Поэтому я думаю, что сейчас какие-то ограничения можно ослабить, например разрешить рекламу на телевидении и радио после 23 часов», — сказал он.

Максудов отметил, что от известности бренда зависит цена напитка, а в разнице между сегментами «эконом» и «премиум» «очень много маркетинга», при этом качество продукции может быть одинаковым. «Мы же продаем эмоции и впечатления, как и любой другой потребительский сектор. <…> Некоторым брендам удалось завоевать доверие еще в далекие годы, когда была разрешена реклама. Сейчас, конечно, сложнее. <…> Мы, как производители, работающие на рынке, где реклама сильно ограничена, вынуждены искать разные способы рассказать о новых продуктах своим потребителям», — заключил он.

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