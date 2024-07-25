Bild: ВСУ готовятся к новому повороту на поле боя 1 25.07.2024, 14:58

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Названа дата перехода к контратакам.

Российская армия готовит наступление на Гуляйполе Запорожской области. В то же время украинцы могут контратаковать осенью.

Об этом пишет Bild со ссылкой на источники. Как рассказал изданию ветеран ВСУ, который поддерживает контакт с бойцами на передовой, сейчас ВС РФ концентрируются вблизи оккупированного города Пологи, чтобы наступать оттуда на Гуляйполе.

«Россияне сейчас готовят наступление в Запорожской области и перебрасывают войска в Пологи для удара в направлении Гуляйполя. Гуляйполе является важным стратегическим и логистическим пунктом для украинцев. Если россияне возьмут его, Украина окажется под массированным давлением в Запорожской области», - сказал ветеран.

Другой источник в военных кругах Запада сообщил, что незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне союзников альянса проинформировали из Киева об украинском плане мобилизации, который может привести к «локальным контратакам начиная с осени».

По данным Bild, уже сейчас для этого в ВСУ формируются новые бригады, проводится ротация пострадавших частей и компенсируются потери.

На Западе считают, что военные силы РФ могут надорваться в течение ближайших месяцев, что может привести к новому повороту на поле боя. При этом источник в Киеве сообщил, что сейчас «вербовка идет медленно».

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